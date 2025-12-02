टैक्स चोरों पर कमिश्नर का बड़ा एक्शन: बरेली में बनेगा ‘मिनी कमांड सेंटर’ उत्तराखंड से आने वाले अवैध डंपरों पर होगी सख्त कार्रवाई

कमिश्नर ने कहा कि 29 नवंबर को डीएम की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय जनपद स्तरीय कार्यबल का गठन हुआ था, जिसका उद्देश्य अवैध खनन और परिवहन पर नियंत्रण था। लेकिन रिपोर्टें बताती हैं कि कार्रवाई प्रभावी नहीं, कई जगह ‘विशेष मार्का’ वाले वाहनों को छोड़ने के आरोप हैं। छोटे व्यवसायियों पर अधिक दबाव है। जिससे पूरे अभियान की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए हैं। कमिश्नर ने कहा कि अवैध खनन, टैक्स चोरी और बिना परमिट परिवहन पर शून्य सहनशीलता par सभी जिलाधिकारी तुरंत कार्रवाई करें।