बिजली विभाग के ठेकेदारों ने दबाया 53 लाख का माल, कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने कराई एफआईआर, जाने मामला

बरेली। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की आरडीएसएस/लॉस रिडक्शन योजना के तहत बरेली में काम कर रही यूनिवर्सल एमईपी इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज लिमिटेड कंपनी ने ठेकेदारों पर गंभीर आरोप जड़े हैं। कंपनी का कहना है कि ठेकेदारों ने काम पूरा होने के बाद भी जारी की गई करोड़ों की विद्युत सामग्री और डिस्मेंटल मटेरियल वापस नहीं किया। इस मामले में कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने प्रेमनगर थाने में तीनों ठेकेदारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।