भ्रष्टाचार की पक्की सड़क, पुरानी नाली पर कर दिया नया निर्माण, राजीव ट्रेडर्स पर पांच लाख जुर्माना, होगी ब्लैक लिस्ट

नगर निगम के निर्माण कार्यों में लापरवाही और अभियंताओं की मिलीभगत एक बार फिर उजागर हुई है। नेकपुर वार्ड में सीसी सड़क और नाली निर्माण के दौरान बिना पुरानी नाली तोड़े ही नया निर्माण करा दिया गया।

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 02, 2025

बरेली। नगर निगम के निर्माण कार्यों में लापरवाही और अभियंताओं की मिलीभगत एक बार फिर उजागर हुई है। नेकपुर वार्ड में सीसी सड़क और नाली निर्माण के दौरान बिना पुरानी नाली तोड़े ही नया निर्माण करा दिया गया। जांच में आरोप सही पाए जाने पर निगम प्रशासन ने कार्यदायी संस्था मैसर्स राजीव ट्रेडर्स पर पाँच लाख रुपये का जुर्माना ठोका है।

सड़क की गुणवत्ता पर उठे सवाल

नगर निगम के मुख्य अभियंता मनीष अवस्थी ने बताया कि वार्ड संख्या 5 नेकपुर मढ़ीनाथ में कई स्थानों दिवाकर शर्मा के मकान से वाइट हॉल स्कूल, विनोचन के मकान से एनके शर्मा के मकान तक, केके पांडेय से सुल्तान सिंह के मकान तक, तथा अनु सक्सेना से सुभाष पटेल की कोठी तक—सीसी सड़क और नाली निर्माण की जिम्मेदारी राजीव ट्रेडर्स को दी गई थी।

अधोमानक सामग्री का प्रयोग, जल निकासी पर खड़े हुए सवाल

निरीक्षण में पाया गया कि स्थल पर मानक के अनुरूप निर्माण नहीं किया जा रहा था और अधोमानक सामग्री का प्रयोग हो रहा था। सबसे बड़ी लापरवाही यह रही कि ठेकेदार ने पुरानी नाली को तोड़े बिना ही नया निर्माण करा दिया। इससे जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए।

नोटिस के बाद भी सुधार नहीं, होगी ब्लैकलिस्ट

निगम ने पहले ही फर्म को नोटिस जारी किया था, लेकिन सुधार न करने पर यह कठोर कार्रवाई की गई। मुख्य अभियंता ने बताया कि चेतावनी दी गई है कि यदि दोबारा ऐसी लापरवाही पाई गई तो फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

पहले भी लग चुका है फर्म पर लाखों का जुर्माना

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब मैसर्स राजीव ट्रेडर्स पर कार्रवाई हुई हो। इससे पूर्व भी निगम ने निर्माण कार्यों में लापरवाही के लिए इस फर्म पर जुर्माना लगाया था, लेकिन सुधार के बजाय गड़बड़ियों का सिलसिला जारी रहा। मुख्य अभियंता मनीष अवस्थी ने कहा, गुणवत्ता से समझौता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर निगम निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी कर रहा है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

Updated on:

02 Nov 2025 10:30 am

Published on:

02 Nov 2025 09:41 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / भ्रष्टाचार की पक्की सड़क, पुरानी नाली पर कर दिया नया निर्माण, राजीव ट्रेडर्स पर पांच लाख जुर्माना, होगी ब्लैक लिस्ट

