भ्रष्टाचार की पक्की सड़क, पुरानी नाली पर कर दिया नया निर्माण, राजीव ट्रेडर्स पर पांच लाख जुर्माना, होगी ब्लैक लिस्ट

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब मैसर्स राजीव ट्रेडर्स पर कार्रवाई हुई हो। इससे पूर्व भी निगम ने निर्माण कार्यों में लापरवाही के लिए इस फर्म पर जुर्माना लगाया था, लेकिन सुधार के बजाय गड़बड़ियों का सिलसिला जारी रहा। मुख्य अभियंता मनीष अवस्थी ने कहा, गुणवत्ता से समझौता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर निगम निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी कर रहा है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।