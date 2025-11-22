45 हजार का कफ सिरप जब्त: बरेली में तीन दवा एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई, पांच सैंपल भेजे लैब

बरेली। नकली, नशीली और मिलावटी दवाओं के धंधे पर नकेल कसने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने शुक्रवार को गली नवाबान और मॉडल टाउन में बड़ी कार्रवाई की। अचानक हुई इस छापेमारी से दवा बाजार में खलबली मच गई। टीम ने तीन दवा एजेंसियों से करीब 45 हजार रुपये मूल्य के नारकोटिक और कोडीन युक्त कफ सिरप की बिक्री तत्काल रोक दी। साथ ही पांच ऐलोपैथिक दवाओं के सैंपल लेकर उन्हें राजकीय प्रयोगशाला वाराणसी भेज दिया गया है।