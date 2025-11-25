कचहरी में घमासान! वकीलों का सड़क पर हल्ला-बोल, चौकी चौराहे पर चक्का जाम… कलेक्ट्रेट तक गूंजा विरोध

अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि 18 नवंबर को बार एसोसिएशन की पार्किंग में हुए हमले में पुलिस ने आरोपी पर धारा 307, एससी-एसटी एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की, लेकिन इसके बावजूद उसे 151 सीआरपीसी में चालान कर दिया गया। इस ‘हल्की कार्रवाई’ पर अधिवक्ता भड़क उठे। शुक्रवार को हुए डीआईजी ऑफिस घेराव में वकीलों ने मामले की विवेचना ट्रांसफर करने की मांग रखी थी। डीआईजी अजय कुमार साहनी के आश्वासन पर प्रदर्शन तो समाप्त हुआ, लेकिन वकीलों ने साफ चेतावनी दी कि यदि कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो वे फिर सड़क पर उतरेंगे और वही हुआ।