धड़ल्ले से चल रहे अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर शिकंजा कसना शुरु, श्यामा अल्ट्रासाउंड सेंटर सील, अब इनकी बारी

बरेली। जिले में लंबे समय से अवैध तरीके से संचालित हो रहे अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर अब स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विभाग ने ऐसे सभी सेंटरों की कुंडली तैयार कर ली है और अब अभियान चलाकर इन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में गुरुवार को आंवला क्षेत्र के रामनगर में चल रहे अवैध श्यामा अल्ट्रासाउंड सेंटर पर विभागीय टीम ने छापा मारते हुए सीलिंग की कार्रवाई की।
जानकारी के मुताबिक, इस सेंटर को बिना अनुमति और बिना जरूरी कागजात के चलाया जा रहा था। मौके पर पहुंची टीम ने जांच के दौरान नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर तुरंत केंद्र को बंद करवा दिया। टीम के साथ सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी मौजूद रहा ताकि किसी तरह का विरोध न हो।
कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे एसीएमओ डॉ. लईक अंसारी ने बताया कि जिले में चल रहे अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों की सूची बनाई जा चुकी है। उन्होंने कहा बिना पंजीकरण और मानकों का पालन किए जो भी सेंटर संचालित होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने और स्वास्थ्य सेवाओं की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है। विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और आने वाले दिनों में और भी कई अवैध सेंटरों पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह ने साफ कहा कि भ्रूण हत्या जैसी गंभीर सामाजिक बुराई को रोकने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि अगर कहीं अवैध तरीके से अल्ट्रासाउंड या भ्रूण लिंग परीक्षण जैसी गतिविधियां हो रही हैं तो उसकी सूचना विभाग को दें।