धड़ल्ले से चल रहे अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर शिकंजा कसना शुरु, श्यामा अल्ट्रासाउंड सेंटर सील, अब इनकी बारी

कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे एसीएमओ डॉ. लईक अंसारी ने बताया कि जिले में चल रहे अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों की सूची बनाई जा चुकी है। उन्होंने कहा बिना पंजीकरण और मानकों का पालन किए जो भी सेंटर संचालित होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने और स्वास्थ्य सेवाओं की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है। विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और आने वाले दिनों में और भी कई अवैध सेंटरों पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।