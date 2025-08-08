भीड़ ने मानसिक बीमार युवक को चोर समझकर पीटा, वीडियो वायरल, पुलिस ने बचाया, जाने फिर क्या हुआ

गजरौला थाना प्रभारी जगदीप मलिक ने बताया कि युवक के परिजनों को सूचना दी गई है। उनके पहुंचने के बाद तहरीर लेकर पिटाई करने वाले ग्रामीणों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि घायल युवक भीड़ से रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन कोई उसकी सुन नहीं रहा। पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।