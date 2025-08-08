भीड़ ने मानसिक बीमार युवक को चोर समझकर पीटा, वीडियो वायरल, पुलिस ने बचाया, जाने फिर क्या हुआ

पीलीभीत। गजरौला थाना क्षेत्र के गांव बिठौरा कला में गुरुवार देर रात एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। मानसिक रूप से बीमार युवक को ग्रामीणों ने चोर समझकर खंभे से बांध दिया और डंडों से बेरहमी से पीट डाला। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की जान बचाई।
जानकारी के मुताबिक, रात करीब एक बजे गांव बिठौरा कला में ग्रामीणों ने एक अनजान युवक को घूमते देखा। शक होने पर भीड़ ने उसे घेर लिया और चोर समझकर पकड़ लिया। फिर उसे एक खंभे से बांध दिया गया और लाठियों-डंडों से जमकर पिटाई की गई। पीड़ित युवक दर्द से कराहता रहा और छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी।
किसी ग्रामीण ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर गजरौला थाने की टीम पहुंची और युवक को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार, पीड़ित की पहचान जहानाबाद क्षेत्र के गांव दलेलगंज निवासी राजू (32) के रूप में हुई है। युवक मानसिक रूप से बीमार है और गुरुवार दोपहर को खागसराय क्षेत्र में देखा गया था। रात में वह बिठौरा कला गांव पहुंच गया था, जहां ग्रामीणों ने उसे चोर समझ लिया।
गजरौला थाना प्रभारी जगदीप मलिक ने बताया कि युवक के परिजनों को सूचना दी गई है। उनके पहुंचने के बाद तहरीर लेकर पिटाई करने वाले ग्रामीणों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि घायल युवक भीड़ से रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन कोई उसकी सुन नहीं रहा। पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।