पारंपरिक पुलिसिंग से नहीं तकनीकी दक्षता से करना होगा साइबर अपराधियों का मुकाबला : एडीजी

कार्यशाला में डीआईजी साइबर पवन कुमार ने जिलों से मिली प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि साइबर सेल में उपलब्ध डिजिटल टूल्स, ओएसआईएनटी प्लेटफॉर्म और डाटा एनालिसिस तकनीकों का पूरी क्षमता से उपयोग करें। यदि किसी जिले में तकनीकी दक्षता कम है तो तत्काल प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए जायें, क्योंकि आधुनिक साइबर अपराधों का मुकाबला पारंपरिक पुलिसिंग से नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध का सबसे बड़ा हथियार जागरूकता है। जब तक जनता डिजिटल सुरक्षा के प्रति सतर्क नहीं होगी, अपराधी नए-नए तरीकों से भ्रमित करते रहेंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि स्कूलों, कॉलेजों, बैंक संस्थानों और ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों की गति तेज की जाए, ताकि डिजिटल ठगी की चपेट में आने वालों की संख्या घट सके।