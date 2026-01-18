उधार के रुपये मांगने पर दबंगों की दरिंदगी, दलित युवक का मुंडवाया सिर, मूंछ काटकर कीचड़ पोती, मुकदमा दर्ज, दो हिरासत में

बरेली। नवाबगंज थाना क्षेत्र में दबंगों की हैवानियत सामने आई है। अनुसूचित जाति के एक युवक को सरेआम बेइज्जत किया गया। आरोप है कि दबंगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की, सिर मुंडवा दिया, कैंची से मूंछ और भौंह के बाल काट दिए और चेहरे पर कीचड़ पोत दी।
पीड़ित पप्पू दिवाकर, निवासी गरसौली गांव (बहेड़ी तहसील) ने बताया कि वह गेलटांडा गांव में चंद्रसेन के यहां रहकर काम करता था। चंद्रसेन ने उससे ट्रैक्टर खरीदने के लिए करीब साढ़े चार लाख रुपये उधार लिए थे। जब पप्पू ने अपने रुपये वापस मांगे तो दबंग आगबबूला हो गए। आरोप है कि चंद्रसेन, उसके बेटे पप्पू और गोधनलाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक को घेर लिया। उसके साथ मारपीट की गई और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ग्रामीणों के सामने उसे अपमानित किया गया।
दबंगों की हैवानियत यहीं नहीं रुकी। पीड़ित का सिर जबरन मुंडवा दिया गया। मूंछ और भौंह के बाल भी काट दिए गए। इसके बाद उसके चेहरे पर कीचड़ पोत दी गई, जिससे गांव में दहशत और आक्रोश फैल गया। घटना के बाद पीड़ित शनिवार को नवाबगंज थाने पहुंचा और पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने चंद्रसेन, उसके बेटे पप्पू और गोधनलाल के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। इसके अलावा चार-पांच अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।
पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। नवाबगंज एसएसआई राजेश कुमार का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर, गांव में यह चर्चा भी चल रही है कि पीड़ित तंत्र विद्या करने का दावा करता है और कुछ लोगों को घर में खजाना दबा होने का झांसा देता था। हालांकि पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह की अफवाहों से इतर, साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग