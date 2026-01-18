उधार के रुपये मांगने पर दबंगों की दरिंदगी, दलित युवक का मुंडवाया सिर, मूंछ काटकर कीचड़ पोती, मुकदमा दर्ज, दो हिरासत में

पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। नवाबगंज एसएसआई राजेश कुमार का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर, गांव में यह चर्चा भी चल रही है कि पीड़ित तंत्र विद्या करने का दावा करता है और कुछ लोगों को घर में खजाना दबा होने का झांसा देता था। हालांकि पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह की अफवाहों से इतर, साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।