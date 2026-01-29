29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

फरीदपुर में दिनदहाड़े लूट… कार सवार मां-बेटों से ढाई लाख छीने, विरोध पर लाठी से पिटाई, चार गिरफ्तार

फरीदपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को दिनदहाड़े हुई लूट की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। बदमाशों ने कार सवार मां-बेटों से रुपयों से भरा बैग लूट लिया। विरोध करने पर महिला और उसके एक बेटे को लाठी से पीटकर घायल कर दिया गया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 29, 2026

बरेली। फरीदपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को दिनदहाड़े हुई लूट की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। बदमाशों ने कार सवार मां-बेटों से रुपयों से भरा बैग लूट लिया। विरोध करने पर महिला और उसके एक बेटे को लाठी से पीटकर घायल कर दिया गया। वारदात के समय सड़क पर लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया।

भुता निवासी डॉक्टर टी.आर. चक्रवर्ती ने कस्बे में डेढ़ सौ वर्ग गज का प्लॉट खरीदा था। उसी प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के लिए बृहस्पतिवार दोपहर उनकी पत्नी सावित्री, बेटे आकाश और कुलदीप कार से फरीदपुर रजिस्ट्री ऑफिस जा रहे थे। कार कुलदीप चला रहा था। आकाश के मुताबिक उनके पास बैग में करीब ढाई लाख रुपये रखे थे।

ओषड़ गांव के पास कार रुकवाकर हमला

फरीदपुर-भुता मार्ग पर ओषड़ गांव के पास बदमाशों ने लाठी मारकर कार रुकवाई। कार रुकते ही बदमाशों ने सावित्री के हाथ से रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की। आरोप है कि बदमाश बैग समेत मां-बेटों को कार से बाहर खींच लाए। सावित्री ने हिम्मत दिखाते हुए बैग नहीं छोड़ा। इस दौरान बैग की चेन खुल गई और कुछ रुपये सड़क पर गिर गए। रुपये बचाने की कोशिश करने पर बदमाशों ने मां-बेटों को लाठी से पीट-पीटकर घायल कर दिया। घायल होने के बाद बैग उनके हाथ से छूट गया और बदमाश रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए।

मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, चार हिरासत में

घटना के दौरान किसी राहगीर ने मोबाइल से वीडियो बना लिया, जिसमें एक बदमाश लाठी से मां-बेटे पर हमला करता नजर आ रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश है। घायल मां-बेटे किसी तरह कार से फरीदपुर थाने पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ जारी है। दिनदहाड़े हुई इस लूट की वारदात से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 06:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / फरीदपुर में दिनदहाड़े लूट… कार सवार मां-बेटों से ढाई लाख छीने, विरोध पर लाठी से पिटाई, चार गिरफ्तार
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

निलंबित पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री को बर्खास्त और संपत्ति जांच की मांग, लगाए ये आरोप

बरेली

ढाबे पर हुई दोस्ती के बाद बिहार से 17 लाख की अफीम लेकर बरेली पहुंचा ट्रक हेल्पर, ऐसे हुआ गिरफ्तार

बरेली

यूजीसी नियमों को लेकर बरेली में उबाल, कलेक्ट्रेट पर संगठनों का प्रदर्शन और नारेबाजी, सौंपे गए ज्ञापन

बरेली

बरेली डीएम के पिता का निधन, एसआरएमएस में जिंदगी की आखिरी लड़ाई हार गए पूर्व पीसीएस अधिकारी दिनेश बहादुर

बरेली

अंजुम से अंजली बनी लड़की; शिव मंदिर में की शादी: मोनू के साथ खाई जीने-मरने की कसम

anjum became anjali married in shiva temple with monu video also released bareilly news
बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.