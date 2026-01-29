फरीदपुर में दिनदहाड़े लूट… कार सवार मां-बेटों से ढाई लाख छीने, विरोध पर लाठी से पिटाई, चार गिरफ्तार

फरीदपुर-भुता मार्ग पर ओषड़ गांव के पास बदमाशों ने लाठी मारकर कार रुकवाई। कार रुकते ही बदमाशों ने सावित्री के हाथ से रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की। आरोप है कि बदमाश बैग समेत मां-बेटों को कार से बाहर खींच लाए। सावित्री ने हिम्मत दिखाते हुए बैग नहीं छोड़ा। इस दौरान बैग की चेन खुल गई और कुछ रुपये सड़क पर गिर गए। रुपये बचाने की कोशिश करने पर बदमाशों ने मां-बेटों को लाठी से पीट-पीटकर घायल कर दिया। घायल होने के बाद बैग उनके हाथ से छूट गया और बदमाश रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए।