फरीदपुर में दिनदहाड़े लूट… कार सवार मां-बेटों से ढाई लाख छीने, विरोध पर लाठी से पिटाई, चार गिरफ्तार

बरेली। फरीदपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को दिनदहाड़े हुई लूट की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। बदमाशों ने कार सवार मां-बेटों से रुपयों से भरा बैग लूट लिया। विरोध करने पर महिला और उसके एक बेटे को लाठी से पीटकर घायल कर दिया गया। वारदात के समय सड़क पर लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया।
भुता निवासी डॉक्टर टी.आर. चक्रवर्ती ने कस्बे में डेढ़ सौ वर्ग गज का प्लॉट खरीदा था। उसी प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के लिए बृहस्पतिवार दोपहर उनकी पत्नी सावित्री, बेटे आकाश और कुलदीप कार से फरीदपुर रजिस्ट्री ऑफिस जा रहे थे। कार कुलदीप चला रहा था। आकाश के मुताबिक उनके पास बैग में करीब ढाई लाख रुपये रखे थे।
फरीदपुर-भुता मार्ग पर ओषड़ गांव के पास बदमाशों ने लाठी मारकर कार रुकवाई। कार रुकते ही बदमाशों ने सावित्री के हाथ से रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की। आरोप है कि बदमाश बैग समेत मां-बेटों को कार से बाहर खींच लाए। सावित्री ने हिम्मत दिखाते हुए बैग नहीं छोड़ा। इस दौरान बैग की चेन खुल गई और कुछ रुपये सड़क पर गिर गए। रुपये बचाने की कोशिश करने पर बदमाशों ने मां-बेटों को लाठी से पीट-पीटकर घायल कर दिया। घायल होने के बाद बैग उनके हाथ से छूट गया और बदमाश रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए।
घटना के दौरान किसी राहगीर ने मोबाइल से वीडियो बना लिया, जिसमें एक बदमाश लाठी से मां-बेटे पर हमला करता नजर आ रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश है। घायल मां-बेटे किसी तरह कार से फरीदपुर थाने पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ जारी है। दिनदहाड़े हुई इस लूट की वारदात से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।
