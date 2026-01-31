माघ पूर्णिमा पर बरेली में ट्रैफिक अलर्ट, सुबह 4 से इतने समय तक भारी वाहनों की एंट्री बंद, ये रास्ते रहेंगे प्रतिबंधित

बरेली। माघ पूर्णिमा पर रविवार को चौबारी घाट पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने शहर की कमर कस ली है। रामगंगा में स्नान और पूजा-अर्चना के चलते शहर में जाम की आशंका को देखते हुए सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे तक बरेली नगर में भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह रोक दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।