माघ पूर्णिमा पर बरेली में ट्रैफिक अलर्ट, सुबह 4 से इतने समय तक भारी वाहनों की एंट्री बंद, ये रास्ते रहेंगे प्रतिबंधित

बरेली। माघ पूर्णिमा पर रविवार को चौबारी घाट पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने शहर की कमर कस ली है। रामगंगा में स्नान और पूजा-अर्चना के चलते शहर में जाम की आशंका को देखते हुए सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे तक बरेली नगर में भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह रोक दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
दिल्ली और रामपुर की ओर से बरेली आने वाले भारी वाहन अब झुमका तिराहे से सीधे शहर में दाखिल नहीं हो सकेंगे। ऐसे वाहनों को बड़े बाईपास से विलवा, विलयधाम, इन्वर्टिस तिराहा होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर की ओर भेजा जाएगा। लखनऊ जाने वाले वाहन भी बड़े बाईपास से ही निकलेंगे, जबकि बदायूं जाने वाले वाहन फरीदपुर और फतेहगंज पूर्वी होकर आगे बढ़ेंगे।
बदायूं से बरेली आने वाले भारी वाहनों को देवचरा, दातागंज और फतेहगंज पूर्वी के रास्ते बड़े बाईपास से शहर में प्रवेश मिलेगा। वहीं नैनीताल और पीलीभीत की तरफ से आने वाले भारी वाहन बड़े बाईपास के जरिए ही ट्रांसपोर्ट नगर तक पहुंच सकेंगे। बदायूं जाने वाले वाहन भी इसी बाईपास रूट से डायवर्ट किए जाएंगे।
ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे तक देवचरा, रम्पुरा, अखा मोड़, चौपला चौराहा पुल और बुखारा मोड़ से रामगंगा की ओर किसी भी भारी वाहन को जाने नहीं दिया जाएगा। इन इलाकों में बैरिकेडिंग कर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
एसपी ट्रैफिक मो. अकमल खान ने साफ शब्दों में कहा कि माघ पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। डायवर्जन का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहरवासियों से अपील है कि अनावश्यक रूप से रामगंगा की ओर न जाएं और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें।
ट्रैफिक पुलिस ने श्रद्धालुओं से कहा है कि वे अपने वाहन निर्धारित पार्किंग में ही खड़े करें। रामगंगा पुल, मुख्य सड़कों और घाटों के आसपास वाहन खड़ा करने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का दावा है कि नियमों का पालन हुआ तो माघ पूर्णिमा का स्नान पर्व बिना जाम और अफरा-तफरी के संपन्न होगा।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग