यूपी के इस जिले में होमगार्ड की संदिग्ध मौत, सड़क किनारे पड़ा मिला शव, जांच में हुआ ये खुलासा

बहेड़ी थाने में तैनात होमगार्ड नेत्रपाल गंगवार की शुक्रवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नेत्रपाल गंगवार ड्यूटी खत्म कर बाइक से घर लौट रहे थे। नारायण नगला के पास लोगों ने उन्हें बाइक समेत सड़क किनारे पड़ा देखा।

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 31, 2026

बरेली। बहेड़ी थाने में तैनात होमगार्ड नेत्रपाल गंगवार की शुक्रवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नेत्रपाल गंगवार ड्यूटी खत्म कर बाइक से घर लौट रहे थे। नारायण नगला के पास लोगों ने उन्हें बाइक समेत सड़क किनारे पड़ा देखा।

सूचना मिलते ही परिजन आनन-फानन उन्हें निजी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत बताते हुए सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन सरकारी अस्पताल पहुँचने पर नेत्रपाल गंगवार को मृत घोषित कर दिया गया। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

होमगार्ड की पहचान, परिवार की दुर्दशा

नेत्रपाल गंगवार मूल रूप से ग्राम खमरिया, थाना शीशगढ़ के निवासी थे। वह लंबे समय से बहेड़ी थाने में होमगार्ड के पद पर तैनात थे और अपने मिलनसार व्यवहार के लिए जाने जाते थे। परिवार में उनकी दो बेटियां और एक बेटा लक्की (लगभग 15 वर्ष) है। अचानक हुई मौत से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक के भाई राम खिलावन ने आशंका जताई कि नेत्रपाल गंगवार की मौत हार्ट अटैक से हुई हो सकती है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है।

पुलिस ने शुरू की जांच, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार

कोतवाल पवन कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण का पता चल सकेगा। उन्होंने बताया कि नेत्रपाल गंगवार शुक्रवार को शाम करीब चार बजे तक ड्यूटी पर थे। घटना की सूचना मिलते ही बहेड़ी थाने के पुलिसकर्मियों और होमगार्डों में शोक की लहर दौड़ गई।

