यूपी के इस जिले में होमगार्ड की संदिग्ध मौत, सड़क किनारे पड़ा मिला शव, जांच में हुआ ये खुलासा

नेत्रपाल गंगवार मूल रूप से ग्राम खमरिया, थाना शीशगढ़ के निवासी थे। वह लंबे समय से बहेड़ी थाने में होमगार्ड के पद पर तैनात थे और अपने मिलनसार व्यवहार के लिए जाने जाते थे। परिवार में उनकी दो बेटियां और एक बेटा लक्की (लगभग 15 वर्ष) है। अचानक हुई मौत से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक के भाई राम खिलावन ने आशंका जताई कि नेत्रपाल गंगवार की मौत हार्ट अटैक से हुई हो सकती है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है।