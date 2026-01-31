फायरिंग का मास्टरमाइंड हिस्ट्रीशीटर सुभान गिरफ्तार, छोटे लड़कों को बनवाया अगुआ, पुलिस पर किया हमला

बरेली। 26 सितंबर को शहर में हुए बवाल के आरोपी और हिस्ट्रीशीटर सुभान उर्फ चूरन को शनिवार को थाना बारादरी पुलिस ने पीलीभीत बाइपास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक, कोतवाली इलाके के किशोर बाजार निवासी चूरन ने पूछताछ में बताया कि 25 सितंबर को पार्षद अनीस सकलैनी और मौलाना तौकीर के अन्य साथियों ने उसे बुलाया था। उन्हें धर्म का हवाला देते हुए कहा गया कि तुम्हें सच्चे मुसलमान का फर्ज निभाना है।
आरोपी ने बताया कि उसे निर्देश दिया गया था कि 26 सितंबर को इस्लामिया ग्राउंड में पुलिस नहीं जाने देगी, इसलिए छोटे-छोटे समूहों में लड़कों को लेकर विरोध प्रदर्शन करना है। पुलिस रोकने लगे तो फायरिंग करनी है। आरोपी ने बताया कि अनीस ने उसके पास इस काम के लिए तमंचा भी दिया था। बवाल के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग भी की थी।
पुलिस ने यह भी बताया कि सुभान कुछ दिनों पहले ही बरेली लौटा था। इसके बाद 27 जनवरी को स्पर्श रिसोर्ट के पास लड़कों के गुटों के बीच मारपीट की घटना हुई थी। आरोपी ने वहां भी हमला किया और फरार हो गया था। थाना प्रभारी धनंजय पांडे ने बताया कि पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में थी और शनिवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
