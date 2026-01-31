फायरिंग का मास्टरमाइंड हिस्ट्रीशीटर सुभान गिरफ्तार, छोटे लड़कों को बनवाया अगुआ, पुलिस पर किया हमला

पुलिस ने यह भी बताया कि सुभान कुछ दिनों पहले ही बरेली लौटा था। इसके बाद 27 जनवरी को स्पर्श रिसोर्ट के पास लड़कों के गुटों के बीच मारपीट की घटना हुई थी। आरोपी ने वहां भी हमला किया और फरार हो गया था। थाना प्रभारी धनंजय पांडे ने बताया कि पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में थी और शनिवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा।