मंदिर-मस्जिद पर नहीं, धार्मिक स्थलों के आधिपत्य वाली दुकानों-शोरूम की कुर्की करेगा नगर निगम

नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 तक जिन भवन स्वामियों/अध्यासियों पर संपत्ति कर बकाया है, उन्हें धारा 504 के अंतर्गत बिल और धारा 506 के तहत मांग नोटिस भेजे गए। इसके बावजूद भुगतान नहीं होने पर अब धारा 507, 508, 509, 510 व 513 के प्रावधानों के अनुसार चल-अचल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई प्रस्तावित है। इसी के लिए 30.01.2026 के माध्यम से बकायेदारों की सूची प्रकाशन को भेजी गई थी। नगर निगम ने बताया कि धार्मिक स्थलों पर करारोपण नहीं किया गया है। कर केवल धार्मिक परिसरों के भीतर संचालित व्यावसायिक हिस्सों दुकानें, शोरूम और किरायेदार भवन पर ही लगाया गया है। बकाया न चुकाने पर कुर्की-नीलामी की कार्रवाई कानून के मुताबिक की जाएगी।