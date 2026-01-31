बरेली में युवाओं और महिलाओं के लिए स्टार्टअप मौका, दूध-टमाटर-बेकरी से बदलेगा कारोबार, डिप्टी सीएम करेंगे वर्चुअल शुभारंभ

यहां दूध, टमाटर और बेकरी उत्पादों का प्रसंस्करण होगा। दूध से पनीर, खोवा, रबड़ी और मिठाइयां तैयार की जाएंगी। टमाटर की प्रोसेसिंग कर सॉस और प्यूरी बनाई जाएगी। वहीं बेकरी सेक्शन में ब्रेड, कुकीज, टोस्ट और पास्ता तैयार किए जाएंगे। कामन इन्क्यूबेशन सेंटर में लघु उद्यमी अपना कच्चा माल लाकर न्यूनतम शुल्क पर उत्पाद तैयार कर सकेंगे। मशीनों की क्षमता के अनुसार न्यूनतम कच्चे माल की मात्रा तय होगी। इससे छोटे कारोबारियों को बाजार तक पहुंच बनाने में बड़ी सहूलियत मिलेगी।