31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बरेली में युवाओं और महिलाओं के लिए स्टार्टअप मौका, दूध-टमाटर-बेकरी से बदलेगा कारोबार, डिप्टी सीएम करेंगे वर्चुअल शुभारंभ

एक फरवरी को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कौशांबी से इसका वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। परियोजना के तहत एक करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक भवन का निर्माण कराया गया है, जबकि 1.86 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक प्रोसेसिंग मशीनें स्थापित की गई हैं।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 31, 2026

बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप नाथनगरी में धार्मिक पर्यटन को गति देने के लिए विकसित हो रहे नाथ कॉरिडोर के साथ-साथ अब खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी व्यापक बदलाव किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के तहत शहर के सौ फुटा रोड पर 3.01 करोड़ रुपये की लागत से कामन इन्क्यूबेशन सेंटर (सीआईसी) स्थापित किया गया है।

एक फरवरी को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कौशांबी से इसका वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। परियोजना के तहत एक करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक भवन का निर्माण कराया गया है, जबकि 1.86 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक प्रोसेसिंग मशीनें स्थापित की गई हैं। इसके अलावा 25 लाख रुपये से फूड टेस्टिंग लैब भी तैयार कराई गई है, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी।

टमाटर की प्रोसेसिंग कर सॉस और प्यूरी बनाई जाएगी

यहां दूध, टमाटर और बेकरी उत्पादों का प्रसंस्करण होगा। दूध से पनीर, खोवा, रबड़ी और मिठाइयां तैयार की जाएंगी। टमाटर की प्रोसेसिंग कर सॉस और प्यूरी बनाई जाएगी। वहीं बेकरी सेक्शन में ब्रेड, कुकीज, टोस्ट और पास्ता तैयार किए जाएंगे। कामन इन्क्यूबेशन सेंटर में लघु उद्यमी अपना कच्चा माल लाकर न्यूनतम शुल्क पर उत्पाद तैयार कर सकेंगे। मशीनों की क्षमता के अनुसार न्यूनतम कच्चे माल की मात्रा तय होगी। इससे छोटे कारोबारियों को बाजार तक पहुंच बनाने में बड़ी सहूलियत मिलेगी।

बरेली के युवाओं को स्टार्टप शुरू करने के लिये मिलेगा बेहतर मंच

राष्ट्रीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी प्रधानाचार्य, अंशिल सिन्हा ने बताया कि बरेली युवाओं के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने का यह बेहतर मंच होगा। साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा। केंद्र के संचालन की जिम्मेदारी ग्ली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई है। एक फरवरी को होने वाले वर्चुअल शुभारंभ कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 07:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली में युवाओं और महिलाओं के लिए स्टार्टअप मौका, दूध-टमाटर-बेकरी से बदलेगा कारोबार, डिप्टी सीएम करेंगे वर्चुअल शुभारंभ
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने अविमुक्तेश्वरानंद पर बोला हमला, हम उन्हें शंकराचार्य नहीं मानते, गोकशी पर बड़ा बयान

बरेली

माघ पूर्णिमा पर बरेली में ट्रैफिक अलर्ट, सुबह 4 से इतने समय तक भारी वाहनों की एंट्री बंद, ये रास्ते रहेंगे प्रतिबंधित

बरेली

मंदिर-मस्जिद पर नहीं, धार्मिक स्थलों के आधिपत्य वाली दुकानों-शोरूम की कुर्की करेगा नगर निगम

बरेली

यूपी के इस जिले में होमगार्ड की संदिग्ध मौत, सड़क किनारे पड़ा मिला शव, जांच में हुआ ये खुलासा

बरेली

फायरिंग का मास्टरमाइंड हिस्ट्रीशीटर सुभान गिरफ्तार, छोटे लड़कों को बनवाया अगुआ, पुलिस पर किया हमला

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.