योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने अविमुक्तेश्वरानंद पर बोला हमला, हम उन्हें शंकराचार्य नहीं मानते, गोकशी पर बड़ा बयान

पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने शनिवार को सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अविमुक्तेश्वरानंद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गोकशी को लेकर जो बयान दिए जा रहे हैं, वे सफेद झूठ और सुनियोजित भ्रम फैलाने की कोशिश हैं।

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 31, 2026

बरेली। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने शनिवार को सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अविमुक्तेश्वरानंद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गोकशी को लेकर जो बयान दिए जा रहे हैं, वे सफेद झूठ और सुनियोजित भ्रम फैलाने की कोशिश हैं।

मंत्री ने आरोप लगाया कि यूपी में जिस गोकशी की बात की जा रही है, वह अविमुक्तेश्वरानंद के आकाओं का काम रहा है। उन्होंने कहा कि कथित गोकशों के दबाव में आकर प्रदेश में अराजकता फैलाने की साज़िश रची जा रही है, जिसे योगी सरकार किसी भी हाल में सफल नहीं होने देगी।

योगी सरकार अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य नहीं मानती

धर्मपाल सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि योगी सरकार अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य नहीं मानती।
उन्होंने कहा कि शंकराचार्य कोई सरकारी या संवैधानिक पद नहीं, बल्कि मठों और परंपराओं का विषय है। धार्मिक पद की आड़ में भ्रम फैलाने वालों को सरकार कोई मान्यता नहीं देगी। पशुधन मंत्री ने कहा कि प्रशासन का दायित्व केवल शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। किसी भी विवादित धार्मिक दावे पर सरकारी मुहर लगाना प्रशासन का काम नहीं है।

यूपी में गोहत्या पूरी तरह प्रतिबंधित

मंत्री ने दोहराया कि उत्तर प्रदेश में गोमांस और गोहत्या पर पूरी तरह रोक है। यूपी से केवल सुअर, भैंस और बकरे का मीट ही नियमों के तहत एक्सपोर्ट किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस सच्चाई को जानबूझकर तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। धर्मपाल सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो कोई भी धार्मिक मर्यादा भूलकर कानून तोड़ेगा, उसे कोई छूट नहीं मिलेगी। योगी सरकार में आस्था से खिलवाड़ और गोवंश के अपमान के लिए कोई जगह नहीं है।

2017 में सत्ता में आते ही अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 2017 में सत्ता संभालते ही योगी सरकार ने अवैध बूचड़खानों पर सख्त कार्रवाई की। आज प्रदेश में हजारों अवैध स्लॉटर हाउस बंद हैं और पशु तस्करों के खिलाफ एनएसए जैसी कठोर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। मंत्री ने कहा कि गोकशी करने वाले अपराधी आज जेलों में सड़ रहे हैं। सरकार की नीति स्पष्ट है कि विवाद से दूरी और व्यवस्था पर फोकस, जिसमें गोवंश संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता है। धर्मपाल सिंह ने बताया कि सरकार गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेचुरल फार्मिंग और बायोगैस मॉडल पर काम कर रही है। सपा सरकार के समय मिलने वाले 900 रुपये की तुलना में अब योगी सरकार डीबीटी के जरिए 1500 रुपये की सहायता दे रही है।

हर जिले में 1000 पशुओं की क्षमता वाली गोशालाएं

मंत्री ने कहा कि हर जिला, नगर निगम और ग्राम पंचायत में 1000 पशुओं की क्षमता वाली गोशालाएं बनाई जा रही हैं, ताकि निराश्रित गोवंश को सुरक्षित रखा जा सके। अमृतधारा योजना से रोजगार पर जोर, अमृतधारा योजना के तहत पशुपालकों को और 10 लाख रुपये तक का ऋण और 3 लाख रुपये तक बिना गारंटी लोन की सुविधा दी जा रही है। गोबर और गोमूत्र से जैविक खाद, सीबीजी और पंचगव्य उत्पाद बनाकर रोजगार सृजन किया जा रहा है। वहीं सरकार सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए निराश्रित गौवंश को रेडियम बेल्ट पहनाने, उनके टीकाकरण और स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी कर रही है।

Published on:

31 Jan 2026 08:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने अविमुक्तेश्वरानंद पर बोला हमला, हम उन्हें शंकराचार्य नहीं मानते, गोकशी पर बड़ा बयान
