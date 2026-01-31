योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने अविमुक्तेश्वरानंद पर बोला हमला, हम उन्हें शंकराचार्य नहीं मानते, गोकशी पर बड़ा बयान

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 2017 में सत्ता संभालते ही योगी सरकार ने अवैध बूचड़खानों पर सख्त कार्रवाई की। आज प्रदेश में हजारों अवैध स्लॉटर हाउस बंद हैं और पशु तस्करों के खिलाफ एनएसए जैसी कठोर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। मंत्री ने कहा कि गोकशी करने वाले अपराधी आज जेलों में सड़ रहे हैं। सरकार की नीति स्पष्ट है कि विवाद से दूरी और व्यवस्था पर फोकस, जिसमें गोवंश संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता है। धर्मपाल सिंह ने बताया कि सरकार गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेचुरल फार्मिंग और बायोगैस मॉडल पर काम कर रही है। सपा सरकार के समय मिलने वाले 900 रुपये की तुलना में अब योगी सरकार डीबीटी के जरिए 1500 रुपये की सहायता दे रही है।