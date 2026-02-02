बाइक विवाद में किशोर की चाकू से हत्या, रास्ते में टूटी सांसें, चार गिरफ्तार, एक नाबालिग सुधार गृह

आरोप है कि चारों ने समीर पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। समीर लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा। आरोपी उसे मरा समझकर मौके से भाग निकले। आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई और सूचना पर पुलिस पहुंची। समीर को गंभीर हालत में बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जा रहे थे। रविवार को रास्ते में ही समीर ने दम तोड़ दिया। शव वापस बरेली लाया गया, जहां घर में चीख-पुकार मच गई।