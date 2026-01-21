21 जनवरी 2026,

बुधवार

बरेली

कार्रवाई में देरी से भड़का आक्रोश, पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों का हंगामा, धरने पर बैठे, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

पुलिस की निष्क्रियता से नाराज़ परिजनों ने बुधवार को पोस्टमार्टम हाउस पर जमकर हंगामा किया। मृतक राहुल के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से आक्रोशित नजर आए और धरने पर बैठ गए।

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 21, 2026

पोस्टमार्टम हाउस पर हंगामा करते मृतक के परिजन व मृतक राहुल का फाइल फोटो

बरेली। पुलिस की निष्क्रियता से नाराज़ परिजनों ने बुधवार को पोस्टमार्टम हाउस पर जमकर हंगामा किया। मृतक राहुल के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से आक्रोशित नजर आए और धरने पर बैठ गए। मौके पर भारी भीड़ जुट गई, जिससे कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

बारादरी के डोहरा निवासी पप्पू ने बताया कि 14 जनवरी 2026 को उनका पुत्र राहुल आरोपी भीमा, लकी लबेड़ा और आकाश ठाकुर के साथ बैठकर शराब का सेवन कर रहा था। इसी दौरान राहुल द्वारा उधार दिए गए पैसों को लेकर भीमा से कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ते-बढ़ते मारपीट में तब्दील हो गया, जिसमें राहुल गंभीर रुप से घायल हो गया।

इलाज के दौरान हुई मौत

घटना के बाद परिजन राहुल को इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां उसका लगातार उपचार चल रहा था। इस मामले में बिथरी चैनपुर पुलिस ने आनन-फानन में 18 जनवरी 2026 को मुकदमा दर्ज किया था। मंगलवार को इलाज के दौरान राहुल की रामपुर गार्डन स्थित नारायण हॉस्पिटल में मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया।

पोस्टमार्टम हाउस पर धरना, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

बुधवार को पोस्टमार्टम के दौरान परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पोस्टमार्टम हाउस पर धरना देकर पुलिस पर आरोप लगाया कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। परिजनों ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की और चेतावनी दी कि जब तक कार्रवाई नहीं होती, प्रदर्शन जारी रहेगा।

पुलिस का दावा, जल्द होगी गिरफ्तारी

पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। मामले में धाराओं का समावेश कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / कार्रवाई में देरी से भड़का आक्रोश, पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों का हंगामा, धरने पर बैठे, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

