कार्रवाई में देरी से भड़का आक्रोश, पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों का हंगामा, धरने पर बैठे, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

बारादरी के डोहरा निवासी पप्पू ने बताया कि 14 जनवरी 2026 को उनका पुत्र राहुल आरोपी भीमा, लकी लबेड़ा और आकाश ठाकुर के साथ बैठकर शराब का सेवन कर रहा था। इसी दौरान राहुल द्वारा उधार दिए गए पैसों को लेकर भीमा से कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ते-बढ़ते मारपीट में तब्दील हो गया, जिसमें राहुल गंभीर रुप से घायल हो गया।