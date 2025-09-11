विकसित भारत-2047: जनता की राय से बनेगा यूपी का विजन डॉक्यूमेंट, डीएम ने मांगे सुझाव

जिलाधिकारी का कहना है कि अब तक विकास की योजनाओं में जनता की भागीदारी सीमित रही है, लेकिन इस बार हर वर्ग की राय लेकर जिले और प्रदेश का रोडमैप तैयार किया जाएगा। डीएम ने बताया कि लोग अपने सुझाव 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन भेज सकते हैं। इसके लिए पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in

बनाया गया है। मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके भी सुझाव दर्ज किए जा सकते हैं।