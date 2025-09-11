विकसित भारत-2047: जनता की राय से बनेगा यूपी का विजन डॉक्यूमेंट, डीएम ने मांगे सुझाव

बरेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश 2047 को लेकर बरेली में भी तैयारी तेज हो गई है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने अपील की है कि शहर और गांव के लोग इस मुहिम का हिस्सा बनें और प्रदेश के भविष्य को नया आयाम देने के लिए अपने सुझाव जरूर भेजें।
इस अभियान के तहत एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा, जिसमें आम लोगों की राय सीधे शामिल की जाएगी। इसमें 12 बड़े सेक्टर—कृषि, पशुपालन, उद्योग, आईटी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी, पर्यटन, नगर और ग्राम्य विकास, आधारभूत संरचना, संतुलित विकास, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा एवं सुशासन पर खास फोकस रहेगा।
जिलाधिकारी का कहना है कि अब तक विकास की योजनाओं में जनता की भागीदारी सीमित रही है, लेकिन इस बार हर वर्ग की राय लेकर जिले और प्रदेश का रोडमैप तैयार किया जाएगा। डीएम ने बताया कि लोग अपने सुझाव 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन भेज सकते हैं। इसके लिए पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in
बनाया गया है। मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके भी सुझाव दर्ज किए जा सकते हैं।
डीएम अविनाश सिंह ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह काम सरकार अकेले नहीं कर सकती। जनता के सुझाव और भागीदारी ही असली ताकत है।