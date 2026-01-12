12 जनवरी 2026,

सोमवार

एसएसपी ने लिया एक्शन, भमोरा मीरगंज सस्पेंड, 12 इंस्पेक्टर को नोटिस जारी, दो सीओ को भी लगी तगड़ी फटकार

लापरवाही और ढिलाई को लेकर वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई समीक्षा बैठक में एसएसपी अनुराग आर्य ने सख्त तेवर अपनाते हुए भमोरा और मीरगंज थानों की क्रिटिकल कॉरिडोर (सीसी) टीम के प्रभारियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया।

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 12, 2026

बरेली। लापरवाही और ढिलाई को लेकर वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई समीक्षा बैठक में एसएसपी अनुराग आर्य ने सख्त तेवर अपनाते हुए भमोरा और मीरगंज थानों की क्रिटिकल कॉरिडोर (सीसी) टीम के प्रभारियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया। सड़क हादसों में बढ़ोतरी और निर्देशों की अनदेखी सामने आते ही एसएसपी ने साफ संदेश दिया, काम नहीं तो कुर्सी नहीं।

सड़क हादसों पर फिसली जिम्मेदारी, कार्रवाई तेज

रविवार शाम चार बजे से रात नौ बजे तक चली समीक्षा में भमोरा व मीरगंज क्षेत्र में दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या पर एसएसपी ने गहरी नाराजगी जताई। समीक्षा में पाया गया कि भमोरा के सीसी प्रभारी उपदेश कुमार और मीरगंज के अनीश कुमार ने थाना प्रभारी के निर्देशों के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं की। मीटिंग के बीच ही दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही भमोरा की पूरी सीसी टीम की प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए।

चार्जशीट–एफआर अभियान पर फटकार, अफसर घेरे में

चार्जशीट व फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने के अभियान में ढिलाई पर एसएसपी ने सीओ नवाबगंज नीलेश मिश्र और सीओ हाईवे शिवम आशुतोष से स्पष्टीकरण तलब किया। इसके अलावा कैंट, सुभाषनगर, इज्जतनगर, भमोरा, फतेहगंज पूर्वी, भुता, नवाबगंज, हाफिजगंज, क्योलाड़िया, विथरी चैनपुर, भोजीपुरा और फतेहगंज पश्चिमी के 12 थाना प्रभारियों से भी जवाब मांगा गया। देहात क्षेत्र के दो सीओ को बैठक में ही कड़ी फटकार लगाई गई।

जनसुनवाई और एसई-आधारित एप पर फोकस

बैठक में एसई आधारित ‘यक्ष’ एप की जानकारी दी गई और चौकियों पर जनसुनवाई प्रणाली को अधिक प्रभावी, संवेदनशील और पारदर्शी बनाने के सुझाव मांगे गए। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि जनता की शिकायतों पर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण अनिवार्य है।
त्योहार–रिपब्लिक डे तैयारियां: सुरक्षा चाक-चौबंद
मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस को लेकर परेड अभ्यास, कार्यक्रम स्थलों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, संदिग्धों पर निगरानी, होटल–ढाबा चेकिंग और खुफिया तंत्र सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए।

साइबर सेल की परख: इनाम–डांट दोनों

मोबाइल बरामदगी और साइबर फ्रॉड पर कार्रवाई की समीक्षा में शेरगढ़ टीम को 15 हजार और क्योलाड़िया टीम को 10 हजार रुपये पुरस्कार की घोषणा हुई। वहीं फतेहगंज पश्चिमी, इज्जतनगर, बहेड़ी, आंवला, बारादरी, मीरगंज, फरीदपुर, कोतवाली, कैंट, अलीगंज, देवरनियां, शीशगढ़, शाही, भोजीपुरा, भुता व बिथरी चैनपुर की साइबर सेल टीमों की कड़ी समीक्षा के निर्देश दिए गए। बैठक में एसपी साउथ अंशिका वर्मा, प्रभारी एसपी सिटी मो. अकमल खान सहित सभी सीओ और थाना प्रभारी मौजूद रहे।

