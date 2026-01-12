एसएसपी ने लिया एक्शन, भमोरा मीरगंज सस्पेंड, 12 इंस्पेक्टर को नोटिस जारी, दो सीओ को भी लगी तगड़ी फटकार

रविवार शाम चार बजे से रात नौ बजे तक चली समीक्षा में भमोरा व मीरगंज क्षेत्र में दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या पर एसएसपी ने गहरी नाराजगी जताई। समीक्षा में पाया गया कि भमोरा के सीसी प्रभारी उपदेश कुमार और मीरगंज के अनीश कुमार ने थाना प्रभारी के निर्देशों के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं की। मीटिंग के बीच ही दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही भमोरा की पूरी सीसी टीम की प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए।