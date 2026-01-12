12 जनवरी 2026,

सोमवार

बरेली

गुलाबी आंखें पर झूमा खालसा ग्राउंडवैशाली- विशाल की जुगलबंदी में लोहड़ी महोत्सव रंगीन, गिद्दा- भंगड़ा पर देर रात तक थिरके युवा

पंजाबी सेवा संगठन की ओर से पीलीभीत रोड स्थित खालसा ग्राउंड में आयोजित लोहड़ी महोत्सव उल्लास, रंग और संगीत के संग यादगार बन गया। मंच पर सिंगर वैशाली विजय और विशाल प्रकाश ने जैसे ही ‘गुलाबी आंखें…’ गाया, मैदान तालियों और ठिठोली भरी थापों से गूंज उठा।

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 12, 2026

बरेली। पंजाबी सेवा संगठन की ओर से पीलीभीत रोड स्थित खालसा ग्राउंड में आयोजित लोहड़ी महोत्सव उल्लास, रंग और संगीत के संग यादगार बन गया। मंच पर सिंगर वैशाली विजय और विशाल प्रकाश ने जैसे ही ‘गुलाबी आंखें…’ गाया, मैदान तालियों और ठिठोली भरी थापों से गूंज उठा। युवाओं का उत्साह देर रात तक कायम रहा और पूरा परिसर जश्न में डूबा नजर आया।

गणमान्यों ने किया उद्घाटन, परंपरा से शुरू हुआ उत्सव

कार्यक्रम का शुभारंभ अरदास के साथ हुआ, जिसके बाद लोहड़ी प्रज्वलित कर परंपरागत अंदाज में उत्सव की शुरुआत की गई। उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ संचालक शशांक भाटिया, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य, वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह और एमएलसी हरि सिंह ढिल्लों ने संयुक्त रूप से किया।

गिद्दा–भंगड़ा की धूम, बच्चों के लोकनृत्य ने मोहा मन

महिलाओं ने लोहड़ी के चारों ओर गिद्दा प्रस्तुत कर माहौल को जीवंत बनाया। बच्चों के लोकनृत्यों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। हर प्रस्तुति पर शाबाशी और तालियों की गूंज सुनाई देती रही।

संगठनात्मक जिम्मेदारियां घोषित

उत्सव के बीच संगठनात्मक घोषणा भी हुई—जतिन आनंद को महानगर अध्यक्ष और गौरव खंडूजा को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। मंच से दोनों का स्वागत कर आगे की जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी गईं। गौरव खंडूजा के जिलाध्यक्ष बनने के बाद से संगठन जोश से भर गया है। भव्य कार्यक्रम इसका जीवंत उदाहरण है।

जनप्रतिनिधि और गणमान्य रहे मौजूद

आयोजन में सांसद छत्रपाल गंगवार, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष श्रुति गंगवार सहित बड़ी संख्या में सामाजिक व राजनीतिक हस्तियां उपस्थित रहीं।

सहयोगियों की अहम भूमिका

कार्यक्रम को सफल बनाने में संरक्षक डॉ. विनोद पागरानी, सुरजीत सिंह, पवन कुमार अरोड़ा, डॉ. कुलमोहन अरोड़ा, रवि छाबड़ा, इंदु सेठी, संस्थापक पंकज साहनी, संजीव साहनी, महामंत्री मोहित अरोड़ा, विक्रम साहनी, देवेंद्र पाल सिंह मोनू, हर्ष साहनी, डॉ. राजेश अरोड़ा, मनप्रीत कौर, हरिंद्र कौर चड्ढा, सुमन साहनी, रंजना सलूजा, रितु खुराना, रेशु बक्शी, प्राची साहनी का योगदान रहा।

संचालन और व्यवस्थाएं

कार्यक्रम का संचालन संजीव साहनी ने किया। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, अनिल कुमार सक्सेना, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक मुकेश मिश्रा, पार्षद सोनिया कपूर की भी उपस्थिति रही। खालसा ग्राउंड पर गीत–संगीत, लोकनृत्य और पारंपरिक रस्मों ने लोहड़ी की गर्माहट को पूरे शहर तक पहुंचा दिया।

Updated on:

12 Jan 2026 09:57 am

Published on:

12 Jan 2026 09:56 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / गुलाबी आंखें पर झूमा खालसा ग्राउंडवैशाली- विशाल की जुगलबंदी में लोहड़ी महोत्सव रंगीन, गिद्दा- भंगड़ा पर देर रात तक थिरके युवा

