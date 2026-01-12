गुलाबी आंखें पर झूमा खालसा ग्राउंडवैशाली- विशाल की जुगलबंदी में लोहड़ी महोत्सव रंगीन, गिद्दा- भंगड़ा पर देर रात तक थिरके युवा

बरेली। पंजाबी सेवा संगठन की ओर से पीलीभीत रोड स्थित खालसा ग्राउंड में आयोजित लोहड़ी महोत्सव उल्लास, रंग और संगीत के संग यादगार बन गया। मंच पर सिंगर वैशाली विजय और विशाल प्रकाश ने जैसे ही ‘गुलाबी आंखें…’ गाया, मैदान तालियों और ठिठोली भरी थापों से गूंज उठा। युवाओं का उत्साह देर रात तक कायम रहा और पूरा परिसर जश्न में डूबा नजर आया।