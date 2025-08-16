त्योहारों से पहले सड़कों पर उतरे डीआईजी-एसएसपी, संवेदनशील इलाकों में निकाली पैदल गश्त

बरेली। शहर में त्योहारों का सीजन शुरू होते ही पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। शनिवार को डीआईजी अजय कुमार साहनी और एसएसपी अनुराग आर्य खुद फोर्स के साथ सड़कों पर उतरे और संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त की। इस दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा इंतजामों और यातायात व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया।
आला हजरत का उर्स, बारावफात और गंगा महारानी शोभायात्रा जैसे बड़े आयोजनों को देखते हुए पुलिस किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहती। डीआईजी-एसएसपी ने पैदल गश्त के दौरान भीड़भाड़ वाले बाजारों, प्रमुख मार्गों और संवेदनशील मोहल्लों का निरीक्षण किया। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि त्योहारों पर जुलूस और शोभायात्रा के दौरान अतिरिक्त फोर्स तैनात रहे और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए।
वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस टीम को आदेश दिए कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जाए। वहीं, किसी भी तरह की अफवाह फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया की सख्त मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए गए। पैदल गश्त के दौरान एसपी सिटी मानुष पारीक, सीओ नगर तृतीय पंकज श्रीवास्तव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।