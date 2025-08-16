त्योहारों से पहले सड़कों पर उतरे डीआईजी-एसएसपी, संवेदनशील इलाकों में निकाली पैदल गश्त

आला हजरत का उर्स, बारावफात और गंगा महारानी शोभायात्रा जैसे बड़े आयोजनों को देखते हुए पुलिस किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहती। डीआईजी-एसएसपी ने पैदल गश्त के दौरान भीड़भाड़ वाले बाजारों, प्रमुख मार्गों और संवेदनशील मोहल्लों का निरीक्षण किया। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि त्योहारों पर जुलूस और शोभायात्रा के दौरान अतिरिक्त फोर्स तैनात रहे और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए।