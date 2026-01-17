एसआईआर को लेकर सपा में रार, गुटबाजी की रिपोर्ट अखिलेश तक, बरेली से वीरपाल यादव आउट, शशांक को मिली कमान

बरेली। समाजवादी पार्टी में संगठनात्मक खींचतान एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर उपजी अंदरूनी रार की आंच सीधे पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव तक पहुंची, जिसके बाद नेतृत्व ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बरेली जिले के एसआईआर प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव व पूर्व सांसद वीरपाल सिंह यादव को यहां से हटा दिया। उन्हें लखीमपुर जिले का प्रभारी बनाया गया है, जबकि बरेली की जिम्मेदारी पूर्व एमएलसी शशांक यादव को सौंपी गई है।