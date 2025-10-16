दिव्यांगजनों के हुनर से जगमगाएगी दीपावली, मेले में दिखा आत्मनिर्भर भारत का रंग

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की उपनिदेशक संगीता सिंह ने बताया कि यह मेला दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। वहीं जनसेवा टीम की अध्यक्ष पम्मी खां वारसी ने कहा कि दिव्यांग कलाकारों का हुनर समाज के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा, “ये लोग अपने हुनर से न सिर्फ बाजार में पहचान बना रहे हैं, बल्कि दीपोत्सव की रौनक में भी नई चमक जोड़ रहे हैं।”