डीएम ने गौशाला का किया निरीक्षण, गोवंश के लिए चारा-पानी और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर दिए कड़े निर्देश

डीएम ने कहा कि गोवंश हमारी परंपरा और जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि गौशाला में गोवंश के लिए हमेशा पर्याप्त हरा और सूखा चारा उपलब्ध रखा जाए, पीने के पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और ठंड के मौसम में गोवंश के लिए विशेष इंतजाम किए जाएं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीमार या कमजोर पशुओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।