डीएम ने गौशाला का किया निरीक्षण, गोवंश के लिए चारा-पानी और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर दिए कड़े निर्देश

बरेली। तहसील फरीदपुर क्षेत्र में स्थित हरेली अलीपुर गौशाला में रविवार को डीएम अविनाश सिंह ने निरीक्षण कर गोवंश की सुरक्षा और उनकी देखभाल की व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गौशाला में मौजूद गोवंश की संख्या, हरे और सूखे चारे की उपलब्धता, चिकित्सीय सुविधाओं, पीने के पानी की व्यवस्था और साफ-सफाई की स्थिति का बारीकी से अवलोकन किया।
डीएम ने कहा कि गोवंश हमारी परंपरा और जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि गौशाला में गोवंश के लिए हमेशा पर्याप्त हरा और सूखा चारा उपलब्ध रखा जाए, पीने के पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और ठंड के मौसम में गोवंश के लिए विशेष इंतजाम किए जाएं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीमार या कमजोर पशुओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।
निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि गौशाला में गोवंश के लिए शेड की संख्या पर्याप्त नहीं है। इस पर डीएम ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी पंचायत भुता से विचार-विमर्श कर दो अतिरिक्त शेड और बाउंड्री वॉल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने गौशाला प्रबंधन को स्पष्ट रूप से कहा कि गोवंश के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित सभी कार्य समयबद्ध रूप से किए जाएं और अगर किसी संसाधन की कमी हो तो तुरंत रिपोर्ट की जाए।
डीएम ने यह भी जोर दिया कि गौशाला में कोई भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी व्यवस्थाओं को नियमित रूप से जांचा जाए और सुधार के लिए आवश्यक कदम तुरंत उठाए जाएं। निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी फरीदपुर सहित संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे और उन्होंने अपने-अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी को आवश्यक जानकारी दी।
