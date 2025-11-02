आईवीआरआई में डॉग शो का धमाल… 40 नस्लों के 140 श्वानों ने दिखाया जलवा, किसी ने स्टाइल से जीता दिल, किसी ने चाल से मारी बाजी

बरेली। आईवीआरआई के मैदान में रविवार को हर तरफ पूंछ हिलाते, दौड़ लगाते और रिंग में जलवा बिखेरते श्वानों ने ऐसा नजारा पेश किया कि देखने वाले बस वाह-वाह करते रह गए। आईवीआरआई और केनेल क्लब ऑफ इंडिया के तत्वावधान में हुए 43वें और 44वें नेशनल डॉग शो में देशभर से आईं 40 नस्लों के 140 देसी-विदेशी डॉग्स ने अपनी खूबसूरती और ट्रेनिंग का लोहा मनवाया।
सुबह से ही आईवीआरआई कैंपस में भीड़ उमड़ पड़ी। कोई कैमरे में डॉग्स के हाव-भाव कैद कर रहा था तो कोई बच्चों संग फोटो खिंचवाने में मशगूल था। रिंग के अंदर श्वान और उनके मालिक एक-एक कदम पर सधी चाल दिखाने में जुटे थे। वहीं रिंग के बाहर तालियों और शोरगुल से माहौल गुलजार रहा। शो की शुरुआत आईवीआरआई की संयुक्त निदेशक प्रसार शिक्षा डॉ. रूपसी तिवारी, केनेल क्लब अध्यक्ष दिलीप टंडन और उपाध्यक्ष डॉ. अभिजीत पावड़े ने की। इसके बाद जैसे ही पहला राउंड शुरू हुआ, छोटे से पॉकेट डॉग से लेकर लंबे-चौड़े शिकारी डॉग तक ने मैदान में जोश भर दिया।
कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच लैब्राडोर ने बेस्ट पपी का खिताब जीता, जबकि रिवर्स बेस्ट पपी फॉक्स टेरियर को मिला। बेस्ट ब्रीड इन इंडिया पामेरियन और बेस्ट इंडीजीनस ब्रीड कैरवन हाउंड रही। मुख्य मुकाबले में डाबरमैन पहले, लैब्राडोर दूसरे, पामेरियन तीसरे, माल्टीज चौथे, पिकनिज पांचवें और यार्कशायर टेरियर छठे स्थान पर रहे। विजेताओं को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहे ग्रेट डेन रॉकी और साइबेरियन हस्की ब्रूनो। दोनों के स्टाइल और चाल देखकर लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। कई बच्चों ने उन्हें छूने की जिद भी की। शो में बीगल, गोल्डन रिट्रीवर, पूडल, ल्हासा अप्सो, पग, बॉक्सर, जर्मन शेफर्ड, रॉटवीलर, ग्रेट डेन, साइबेरियन हस्की, डोगो अर्जेंटिनो, प्रेसा केनारियो समेत 40 से ज्यादा नस्लों ने हिस्सा लिया।
