आईवीआरआई में डॉग शो का धमाल… 40 नस्लों के 140 श्वानों ने दिखाया जलवा, किसी ने स्टाइल से जीता दिल, किसी ने चाल से मारी बाजी

सुबह से ही आईवीआरआई कैंपस में भीड़ उमड़ पड़ी। कोई कैमरे में डॉग्स के हाव-भाव कैद कर रहा था तो कोई बच्चों संग फोटो खिंचवाने में मशगूल था। रिंग के अंदर श्वान और उनके मालिक एक-एक कदम पर सधी चाल दिखाने में जुटे थे। वहीं रिंग के बाहर तालियों और शोरगुल से माहौल गुलजार रहा। शो की शुरुआत आईवीआरआई की संयुक्त निदेशक प्रसार शिक्षा डॉ. रूपसी तिवारी, केनेल क्लब अध्यक्ष दिलीप टंडन और उपाध्यक्ष डॉ. अभिजीत पावड़े ने की। इसके बाद जैसे ही पहला राउंड शुरू हुआ, छोटे से पॉकेट डॉग से लेकर लंबे-चौड़े शिकारी डॉग तक ने मैदान में जोश भर दिया।