डा. प्रवीण तोगड़िया बोले, बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी, युनुस को तिहाड़ भेजो

बरेली। राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक डा. प्रवीण भाई तोगड़िया ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर भारत सरकार से निर्णायक कार्रवाई की मांग करते हुए बेहद तल्ख तेवर दिखाए। उन्होंने दो टूक कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करना भारत की संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है और बांग्लादेश के राष्ट्रपति युनुस को पकड़कर तिहाड़ जेल में डालने की जरूरत है। डा. तोगड़िया आंवला के स्वर्ण पैलेस में आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस दिशा में कठोर कदम अवश्य उठाएंगे।
बांग्लादेश संकट पर संगठन की भूमिका को लेकर पूछे गए सवाल पर डा. तोगड़िया ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय बजरंग दल लगातार धरना-प्रदर्शन और जनजागरण अभियानों के जरिए बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा की आवाज बुलंद कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदू हितों के लिए संगठन जमीनी स्तर पर निरंतर काम कर रहा है और संघर्ष से पीछे हटने वाला नहीं है।
डा. तोगड़िया ने सस्ती शिक्षा, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, रोग-मुक्ति अभियानों और हर घर हनुमान चालीसा पाठ का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसानों को फसलों का पूरा भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए भी अभियान चल रहा है, क्योंकि अन्नदाता के रूप में खेती का बड़ा दायित्व हिंदुओं ने ही उठाया है। महिला स्वयं-सुरक्षा के लिए बहन-बेटियों को प्रशिक्षण, हनुमान चालीसा पाठ और हिंदू प्रतिभाओं को मंच देने को संगठन का प्रमुख दायित्व बताया। गरीब हिंदुओं के लिए राशन व्यवस्था सहित दस प्रमुख कार्यों को प्राथमिकता से संचालित किए जाने की बात भी कही।
उन्होंने कहा कि भारत में हिंदुओं का बहुमत बनाना संगठन का मुख्य लक्ष्य है। वैश्विक जनसंख्या के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने चेताया कि यदि मौजूदा हालात बने रहे तो हिंदुओं की संख्या चिंताजनक रूप से घट सकती है। जनसंख्या नियंत्रण, समान नागरिक संहिता लागू करने और कथित पांच करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने की मांग को उन्होंने प्रमुख एजेंडा बताया। हिंदुओं को प्राथमिकता से रोजगार देने और हर हिंदू परिवार में तीन बच्चों के प्रति जागरूकता अभियान चलाने की भी घोषणा की गई।
डा. तोगड़िया ने उपस्थित जनसमूह को प्रतिदिन मंत्रों और हनुमान चालीसा पाठ की सलाह दी तथा मुफ्त उपचार जैसी सुविधाओं के लिए अपना हेल्पलाइन नंबर भी साझा किया।
कार्यक्रम में राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष मनोज कुमार, अंजलि सैनी, सुनील गुप्ता, शोखी अग्रवाल, प्रेमपाल सिंह सोलंकी ने विचार रखे। नगर सीमा पर कार्यकर्ताओं ने डा. तोगड़िया का भव्य स्वागत किया और जुलूस के साथ नगर भ्रमण कराया। इस अवसर पर विजय अग्रवाल, अनुपम शंखधार, अनिल सिंह राठौड़, हिमांशु सोलंकी, पवन हिंदू, गौरव शंखधार, विमल गुप्ता, जूही मौर्य, जय गोविंद सिंह, रामगोपाल गुप्ता, रजत अग्रवाल, रजनीश मौर्य, अवधेश मौर्य, जुगेंद्र सिंह, अमित शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। संचालन डा. विजय वर्मा ने किया।
