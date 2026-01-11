डा. प्रवीण तोगड़िया बोले, बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी, युनुस को तिहाड़ भेजो

बरेली। राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक डा. प्रवीण भाई तोगड़िया ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर भारत सरकार से निर्णायक कार्रवाई की मांग करते हुए बेहद तल्ख तेवर दिखाए। उन्होंने दो टूक कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करना भारत की संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है और बांग्लादेश के राष्ट्रपति युनुस को पकड़कर तिहाड़ जेल में डालने की जरूरत है। डा. तोगड़िया आंवला के स्वर्ण पैलेस में आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस दिशा में कठोर कदम अवश्य उठाएंगे।