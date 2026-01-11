11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बरेली

डा. प्रवीण तोगड़िया बोले, बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी, युनुस को तिहाड़ भेजो

राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक डा. प्रवीण भाई तोगड़िया ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर भारत सरकार से निर्णायक कार्रवाई की मांग करते हुए बेहद तल्ख तेवर दिखाए। उन्होंने दो टूक कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करना भारत की संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है और बांग्लादेश के राष्ट्रपति युनुस को पकड़कर तिहाड़ जेल में डालने की जरूरत है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 11, 2026

बरेली। राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक डा. प्रवीण भाई तोगड़िया ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर भारत सरकार से निर्णायक कार्रवाई की मांग करते हुए बेहद तल्ख तेवर दिखाए। उन्होंने दो टूक कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करना भारत की संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है और बांग्लादेश के राष्ट्रपति युनुस को पकड़कर तिहाड़ जेल में डालने की जरूरत है। डा. तोगड़िया आंवला के स्वर्ण पैलेस में आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस दिशा में कठोर कदम अवश्य उठाएंगे।

धरने-प्रदर्शन से उठी आवाज, संगठन सतत सक्रिय

बांग्लादेश संकट पर संगठन की भूमिका को लेकर पूछे गए सवाल पर डा. तोगड़िया ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय बजरंग दल लगातार धरना-प्रदर्शन और जनजागरण अभियानों के जरिए बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा की आवाज बुलंद कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदू हितों के लिए संगठन जमीनी स्तर पर निरंतर काम कर रहा है और संघर्ष से पीछे हटने वाला नहीं है।

घर-घर हनुमान चालीसा, शिक्षा-स्‍वास्‍थ्‍य-सशक्तिकरण का एजेंडा

डा. तोगड़िया ने सस्ती शिक्षा, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, रोग-मुक्ति अभियानों और हर घर हनुमान चालीसा पाठ का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसानों को फसलों का पूरा भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए भी अभियान चल रहा है, क्योंकि अन्नदाता के रूप में खेती का बड़ा दायित्व हिंदुओं ने ही उठाया है। महिला स्वयं-सुरक्षा के लिए बहन-बेटियों को प्रशिक्षण, हनुमान चालीसा पाठ और हिंदू प्रतिभाओं को मंच देने को संगठन का प्रमुख दायित्व बताया। गरीब हिंदुओं के लिए राशन व्यवस्था सहित दस प्रमुख कार्यों को प्राथमिकता से संचालित किए जाने की बात भी कही।

जनसंख्या नीति, समान नागरिक संहिता और घुसपैठ पर सख्त रुख

उन्होंने कहा कि भारत में हिंदुओं का बहुमत बनाना संगठन का मुख्य लक्ष्य है। वैश्विक जनसंख्या के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने चेताया कि यदि मौजूदा हालात बने रहे तो हिंदुओं की संख्या चिंताजनक रूप से घट सकती है। जनसंख्या नियंत्रण, समान नागरिक संहिता लागू करने और कथित पांच करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने की मांग को उन्होंने प्रमुख एजेंडा बताया। हिंदुओं को प्राथमिकता से रोजगार देने और हर हिंदू परिवार में तीन बच्चों के प्रति जागरूकता अभियान चलाने की भी घोषणा की गई।

हेल्पलाइन साझा, मंत्र-पाठ का संदेश

डा. तोगड़िया ने उपस्थित जनसमूह को प्रतिदिन मंत्रों और हनुमान चालीसा पाठ की सलाह दी तथा मुफ्त उपचार जैसी सुविधाओं के लिए अपना हेल्पलाइन नंबर भी साझा किया।

भव्य स्वागत, जुलूस और बड़ी भागीदारी

कार्यक्रम में राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष मनोज कुमार, अंजलि सैनी, सुनील गुप्ता, शोखी अग्रवाल, प्रेमपाल सिंह सोलंकी ने विचार रखे। नगर सीमा पर कार्यकर्ताओं ने डा. तोगड़िया का भव्य स्वागत किया और जुलूस के साथ नगर भ्रमण कराया। इस अवसर पर विजय अग्रवाल, अनुपम शंखधार, अनिल सिंह राठौड़, हिमांशु सोलंकी, पवन हिंदू, गौरव शंखधार, विमल गुप्ता, जूही मौर्य, जय गोविंद सिंह, रामगोपाल गुप्ता, रजत अग्रवाल, रजनीश मौर्य, अवधेश मौर्य, जुगेंद्र सिंह, अमित शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। संचालन डा. विजय वर्मा ने किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Jan 2026 06:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / डा. प्रवीण तोगड़िया बोले, बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी, युनुस को तिहाड़ भेजो

बड़ी खबरें

View All

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

परीक्षा के पहले दिन ही फजीहत, बरेली कॉलेज में मोबाइल से नकल करते पकड़ी गई छात्रा, विश्वविद्यालय को भेजी रिपोर्ट

बरेली

पश्चिमी विक्षोभ के असर से कोहरे में कमी, तापमान में बढ़ोतरी से प्रदेश को ठंड से राहत

शीत दिवस की स्थिति समाप्त, दिन के तापमान में 3 से 6 डिग्री तक उछाल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज के फ्लैट में लगी आग, मची अफरातफरी; उमड़ी भीड़

Premanand Maharaj
यूपी न्यूज

माघ मेले में डिजिटल पहल, मुख्यमंत्री ने मेला सेवा ऐप क्यूआर कोड का किया अनावरण

माघ मेले में डिजिटल क्रांति: मुख्यमंत्री ने किया मेला सेवा ऐप क्यूआर कोड का अनावरण, विद्युत विभाग की सराहना (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
प्रयागराज

तालकटोरा में भाजपा पार्षद के घर बाहर मृत गोवंश मिलने से हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी

घटना से क्षेत्र में तनाव, पुलिस और नगर निगम ने संभाला मोर्चा (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.