भीषण ठंड और शीतलहर के चलते इस जिले में कक्षा आठ तक के स्कूल 17 जनवरी तक बंद

बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. विनीता ने बताया कि जिले में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बढ़ते असर को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 17 जनवरी तक स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड का असर बना रह सकता है। सुबह और रात के समय गलन और कोहरे के चलते बच्चों के स्कूल आने-जाने में परेशानी बढ़ सकती है, इसी कारण एहतियातन स्कूलों में अवकाश बढ़ाया गया है।