बरेली

भीषण ठंड और शीतलहर के चलते इस जिले में कक्षा आठ तक के स्कूल 17 जनवरी तक बंद

जिले में लगातार बढ़ रही भीषण ठंड और शीतलहर को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। छोटे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कक्षा आठ तक के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को 17 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 15, 2026

बरेली। जिले में लगातार बढ़ रही भीषण ठंड और शीतलहर को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। छोटे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कक्षा आठ तक के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को 17 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

केवल विद्यार्थियों के लिए रहेगा अवकाश

जारी आदेश के अनुसार घोषित अवकाश सिर्फ विद्यार्थियों के लिए मान्य होगा। विद्यालयों के सभी शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी पूर्व की भांति स्कूल में उपस्थित रहेंगे और नियमित कार्य करेंगे। अवकाश की अवधि के दौरान शिक्षक विद्यालय में रहकर विभागीय कार्यों को निपटाएंगे। इसके साथ ही पंजिकाओं का अद्यतन, अभिलेखों का संधारण और आगामी परीक्षाओं की तैयारियों से संबंधित कार्य किए जाएंगे।

बीएसए ने जारी किया आदेश

बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. विनीता ने बताया कि जिले में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बढ़ते असर को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 17 जनवरी तक स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड का असर बना रह सकता है। सुबह और रात के समय गलन और कोहरे के चलते बच्चों के स्कूल आने-जाने में परेशानी बढ़ सकती है, इसी कारण एहतियातन स्कूलों में अवकाश बढ़ाया गया है।

