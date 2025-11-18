Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

मनौना धाम रूट पर बंद हुई ई-बस सेवा, 200 गांवों के यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, शहर रूट पर भी खाली दौड़ रहीं बसें

बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए मनौना धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। बरेली स्मार्ट सिटी की ई-बस सेवा मनौना धाम रूट पर पूरी तरह बंद कर दी गई है। यात्रियों की संख्या कम होने और बसों की सीट भराव क्षमता घटने के कारण सिटी ट्रांसपोर्ट ने यह कदम उठाया है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 18, 2025

बरेली। बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए मनौना धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। बरेली स्मार्ट सिटी की ई-बस सेवा मनौना धाम रूट पर पूरी तरह बंद कर दी गई है। यात्रियों की संख्या कम होने और बसों की सीट भराव क्षमता घटने के कारण सिटी ट्रांसपोर्ट ने यह कदम उठाया है।

अब तक बरेली से आंवला तहसील स्थित मनौना धाम तक 16 से अधिक ई-बसें नियमित रूप से संचालित होती थीं। लेकिन लंबे समय से घाटा होने के चलते अब इस रूट पर ई-बसें स्थायी रूप से नहीं चलेंगी। मनौना धाम रूट की 12 बसों को शहर में संचालन के लिए शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। रूट तय करने सहित औपचारिकताएँ पूरी की जा रही हैं। सिटी ट्रांसपोर्ट अपना मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने की तैयारी में है। प्रबंध निदेशक दीपक चौधरी ने बताया कि जनवरी 2026 से पहले ऐप शुरू कर दिया जाएगा। यात्रियों को रूट, टाइम टेबल और टिकट बुकिंग की सुविधा मिलेगी।

शहर में शुरू हुई बसें, पहले दिन मिला बेहद कम रिस्पॉन्स

सोमवार को शेरगढ़ और शीशगढ़ रूट की बसों को हटाकर शहर के तीन रूटों पर 12 ई-बसें उतारी गईं। हालांकि चार फेरों में एक बस को सिर्फ 38 सवारियां ही मिलीं, जबकि देहात रूट पर 80–90 यात्री मिल जाते थे। जंक्शन के पास ऑटो चालकों ने बसों के संचालन का विरोध किया। कुछ स्थानों पर बस स्टाफ से तकरार भी हुई।

200 गांवों की यात्रा प्रभावित, डग्गामारी बढ़ी

मनौना धाम, शेरगढ़ और शीशगढ़ रूट पर ई-बसें बंद होने से 200 से अधिक गांवों के लोग प्रभावित हुए हैं। कई रूटों पर डग्गामारी फिर से शुरू हो गई है। व्यापारियों और रोजाना आने-जाने वाले यात्रियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आरएसएस खंड संचालक डॉ. वेदप्रकाश शर्मा और स्थानीय लोगों ने नगर विकास मंत्री को पत्र लिखकर सेवा बहाल करने की मांग की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Nov 2025 01:49 pm

Published on:

18 Nov 2025 01:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / मनौना धाम रूट पर बंद हुई ई-बस सेवा, 200 गांवों के यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, शहर रूट पर भी खाली दौड़ रहीं बसें

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

5000 हजार साल की सभ्यता और संस्कृति को प्रदर्शित करेंगी नाथनगरी की 19 फोकस वॉल, पर्यटन और रोजगार पर विशेष जोर

बरेली

100 एकड़ में इंप्लॉयमेंट जोन, पहली बार होगा बरेली में नाथ महोत्सव, जीआईसी ऑडिटोरियम में लगेगी पंडित राधेश्याम कथावाचक की प्रतिमासीएम योगी करेंगे लोकार्पण

बरेली

बरेली में अवैध खनन पर प्रशासन का शिकंजा, 247 वाहनों पर कार्रवाई, 1.15 करोड़ रुपए वसूला

बरेली

फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने वाले गिरोह का फरार आरोपी दो साल बाद गिरफ्तार, अब खोलेगा कई राज

बरेली

नगर निगम ने रोका भुगतान, ठेकेदार ने छोड़ा नाले का काम, ट्रांसफार्मर भी बना बाधा, जाने क्या बोले नगर आयुक्त और ठेकेदार

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.