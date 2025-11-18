मनौना धाम रूट पर बंद हुई ई-बस सेवा, 200 गांवों के यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, शहर रूट पर भी खाली दौड़ रहीं बसें

बरेली। बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए मनौना धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। बरेली स्मार्ट सिटी की ई-बस सेवा मनौना धाम रूट पर पूरी तरह बंद कर दी गई है। यात्रियों की संख्या कम होने और बसों की सीट भराव क्षमता घटने के कारण सिटी ट्रांसपोर्ट ने यह कदम उठाया है।
अब तक बरेली से आंवला तहसील स्थित मनौना धाम तक 16 से अधिक ई-बसें नियमित रूप से संचालित होती थीं। लेकिन लंबे समय से घाटा होने के चलते अब इस रूट पर ई-बसें स्थायी रूप से नहीं चलेंगी। मनौना धाम रूट की 12 बसों को शहर में संचालन के लिए शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। रूट तय करने सहित औपचारिकताएँ पूरी की जा रही हैं। सिटी ट्रांसपोर्ट अपना मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने की तैयारी में है। प्रबंध निदेशक दीपक चौधरी ने बताया कि जनवरी 2026 से पहले ऐप शुरू कर दिया जाएगा। यात्रियों को रूट, टाइम टेबल और टिकट बुकिंग की सुविधा मिलेगी।
सोमवार को शेरगढ़ और शीशगढ़ रूट की बसों को हटाकर शहर के तीन रूटों पर 12 ई-बसें उतारी गईं। हालांकि चार फेरों में एक बस को सिर्फ 38 सवारियां ही मिलीं, जबकि देहात रूट पर 80–90 यात्री मिल जाते थे। जंक्शन के पास ऑटो चालकों ने बसों के संचालन का विरोध किया। कुछ स्थानों पर बस स्टाफ से तकरार भी हुई।
मनौना धाम, शेरगढ़ और शीशगढ़ रूट पर ई-बसें बंद होने से 200 से अधिक गांवों के लोग प्रभावित हुए हैं। कई रूटों पर डग्गामारी फिर से शुरू हो गई है। व्यापारियों और रोजाना आने-जाने वाले यात्रियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आरएसएस खंड संचालक डॉ. वेदप्रकाश शर्मा और स्थानीय लोगों ने नगर विकास मंत्री को पत्र लिखकर सेवा बहाल करने की मांग की है।
