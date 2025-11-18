मनौना धाम रूट पर बंद हुई ई-बस सेवा, 200 गांवों के यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, शहर रूट पर भी खाली दौड़ रहीं बसें

अब तक बरेली से आंवला तहसील स्थित मनौना धाम तक 16 से अधिक ई-बसें नियमित रूप से संचालित होती थीं। लेकिन लंबे समय से घाटा होने के चलते अब इस रूट पर ई-बसें स्थायी रूप से नहीं चलेंगी। मनौना धाम रूट की 12 बसों को शहर में संचालन के लिए शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। रूट तय करने सहित औपचारिकताएँ पूरी की जा रही हैं। सिटी ट्रांसपोर्ट अपना मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने की तैयारी में है। प्रबंध निदेशक दीपक चौधरी ने बताया कि जनवरी 2026 से पहले ऐप शुरू कर दिया जाएगा। यात्रियों को रूट, टाइम टेबल और टिकट बुकिंग की सुविधा मिलेगी।