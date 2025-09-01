बरेली में झमाझम बारिश का असर: कल भी बंद रहेंगे कक्षा-1 से 8 तक के स्कूल, डीएम ने जारी किया आदेश

बरेली। लगातार चार दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने जिले का जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। सड़कों पर जलभराव, मोहल्लों में पानी भरने और नालियों के उफान से आम लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
भारी बरसात और स्कूलों में पानी भरने की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सोमवार को कक्षा आठ तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया था। अब हालात सामान्य न होने की वजह से मंगलवार (2 सितंबर 2025) को भी अवकाश घोषित कर दिया गया है।
बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि आदेश के तहत जिले के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, वित्तविहीन विद्यालयों सहित सभी बोर्डों के कक्षा 1 से 8 तक संचालित स्कूल मंगलवार को भी बंद रहेंगे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेश का पालन न करने वाले विद्यालयों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगातार हो रही बारिश से कई निचले इलाकों में जलभराव की समस्या बनी हुई है। वहीं, लोगों को आने-जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।