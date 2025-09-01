बरेली में झमाझम बारिश का असर: कल भी बंद रहेंगे कक्षा-1 से 8 तक के स्कूल, डीएम ने जारी किया आदेश

भारी बरसात और स्कूलों में पानी भरने की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सोमवार को कक्षा आठ तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया था। अब हालात सामान्य न होने की वजह से मंगलवार (2 सितंबर 2025) को भी अवकाश घोषित कर दिया गया है।