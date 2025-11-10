नए कॉलेज खोलने की कवायद तेज़ : 15 दिसंबर तक करें आवेदन,रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने जारी की समय-सारिणी

बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत शैक्षिक सत्र 2026-27 में नए महाविद्यालय खोलने और स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए तिथियां तय कर दी हैं। इस बार बीएड कॉलेजों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
कुलसचिव की ओर से जारी सूचना के अनुसार, नए पाठ्यक्रमों के लिए अनापत्ति प्रस्ताव (NOC) ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2025 तय की गई है। ऑनलाइन आवेदन के साथ भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन 16 दिसंबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक कराया जाएगा।
ऑनलाइन प्रस्ताव प्राप्त होने के सात दिन के भीतर विश्वविद्यालय संबंधित जिले के जिलाधिकारी को सत्यापन के लिए फाइल भेजेगा। जिलाधिकारी को अधिकतम एक माह में सत्यापन रिपोर्ट विश्वविद्यालय को ऑनलाइन भेजनी होगी। इसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति आदेश 31 जनवरी 2026 तक जारी किए जाएंगे।
विश्वविद्यालय के निर्णय से असंतुष्ट संस्थाओं को शासन में अपील करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2026 तय की गई है, जबकि अपील निस्तारण 20 फरवरी 2026 तक किया जाएगा।
इसके बाद संस्थानों को 28 फरवरी 2026 तक निरीक्षण मंडल गठन के लिए आवेदन करना होगा। निरीक्षण मंडल की रिपोर्ट 5 अप्रैल 2026 तक विश्वविद्यालय को देनी होगी। अंतिम रूप से संबद्धता 20 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन जारी की जाएगी।
रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने बताया कि यह प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी और समयबद्ध होगी ताकि शैक्षिक सत्र 2026-27 से नए कॉलेजों व पाठ्यक्रमों की शुरुआत में कोई विलंब न हो।
