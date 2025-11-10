नए कॉलेज खोलने की कवायद तेज़ : 15 दिसंबर तक करें आवेदन,रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने जारी की समय-सारिणी

विश्वविद्यालय के निर्णय से असंतुष्ट संस्थाओं को शासन में अपील करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2026 तय की गई है, जबकि अपील निस्तारण 20 फरवरी 2026 तक किया जाएगा।

इसके बाद संस्थानों को 28 फरवरी 2026 तक निरीक्षण मंडल गठन के लिए आवेदन करना होगा। निरीक्षण मंडल की रिपोर्ट 5 अप्रैल 2026 तक विश्वविद्यालय को देनी होगी। अंतिम रूप से संबद्धता 20 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन जारी की जाएगी।