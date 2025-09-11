प्रधानी की कुर्सी पर चढ़ा चुनावी बुखार, पुरानी रंजिश में चली गोलियां – पूर्व प्रधान समेत कई घायल, एफआईआर दर्ज

बरेली। पंचायत चुनाव की पुरानी रंजिश ने बुधवार देर रात खूनी रूप ले लिया। बिथरी थाना क्षेत्र के गांव पुरनापुर में मौजूदा प्रधान प्रभा पटेल और पूर्व प्रधान धनपाल पटेल के समर्थक आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी-डंडे और असलहे चमक उठे। ताबड़तोड़ फायरिंग और मारपीट में पूर्व प्रधान धनपाल पटेल, देवेंद्र पटेल उर्फ गुड्डू और जसवंत सिंह राना सहित कई लोग घायल हो गए।
गांव में देर रात अफरा-तफरी उस वक्त मच गई, जब मौजूदा प्रधान प्रभा पटेल का पति संजीव पटेल अपने साथियों के साथ धमक पड़ा। आरोप है कि संजीव और उसके लोग अवैध हथियारों से लैस होकर पहुंचे और पूर्व प्रधान पक्ष पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमलावर गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच भाग निकले।
गंभीर रूप से घायल पूर्व प्रधान धनपाल पटेल को मिनी बाईपास स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। परिवार का आरोप है कि संजीव पटेल पहले भी चुनावी रंजिश में हमला कर चुका है और उसके खिलाफ पहले से दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं।
फायरिंग और लाठीचार्ज से अचानक गांव दहल उठा। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर लोग अपने घरों में दुबक गए। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों गुट पंचायत चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं और माहौल लगातार गरमाता जा रहा है।
सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घायलों को अस्पताल भेजा। अधिकारियों ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर संजीव पटेल और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी।