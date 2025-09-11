प्रधानी की कुर्सी पर चढ़ा चुनावी बुखार, पुरानी रंजिश में चली गोलियां – पूर्व प्रधान समेत कई घायल, एफआईआर दर्ज

बरेली। पंचायत चुनाव की पुरानी रंजिश ने बुधवार देर रात खूनी रूप ले लिया। बिथरी थाना क्षेत्र के गांव पुरनापुर में मौजूदा प्रधान प्रभा पटेल और पूर्व प्रधान धनपाल पटेल के समर्थक आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी-डंडे और असलहे चमक उठे। ताबड़तोड़ फायरिंग और मारपीट में पूर्व प्रधान धनपाल पटेल, देवेंद्र पटेल उर्फ गुड्डू और जसवंत सिंह राना सहित कई लोग घायल हो गए।