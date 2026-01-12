आधी रात में खेतों में हाथियों का आतंक, फसलें रौंदी गईं, चौकीदार ने भागकर बचाई जान, गांवों में बढ़ी दहशत

पीलीभीत। नेपाल सीमा से सटे इलाकों में जंगली हाथियों का खौफ फिर लौट आया है। कल्याणपुर के पास सिरसा सरदाह गांव में रात के अंधेरे में दो हाथियों ने खेतों पर हमला बोल दिया। गन्ना, गेहूं और केले की फसलों को रौंदते हुए जब दोनों हाथी चौकीदार के सामने आ गए तो माहौल जानलेवा हो उठा। हाथियों की चिंघाड़ सुनते ही चौकीदार ने दौड़ लगाकर झाड़ियों में छिपकर किसी तरह अपनी जान बचाई। वरना बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं।