100 एकड़ में इंप्लॉयमेंट जोन, पहली बार होगा बरेली में नाथ महोत्सव, जीआईसी ऑडिटोरियम में लगेगी पंडित राधेश्याम कथावाचक की प्रतिमासीएम योगी करेंगे लोकार्पण

1890 में बिहारीपुर में जन्मे पंडित राधेश्याम ने 1913 में अपनी काव्यात्मक शैली में ‘राधेश्याम रामायण’ की रचना की, जो आज भी रामलीलाओं की मूल आधारशिला मानी जाती है। हिंदी, उर्दू, अवधी और ब्रजभाषा के मिश्रण से तैयार इस कृति की लगभग पौने दो करोड़ प्रतियां उनके जीवनकाल में ही बिक चुकी थीं। नेपाल नरेश ने भी उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया था। रामायण के अलावा उन्होंने 18 अतिरिक्त नाट्य कृतियों की भी रचना की।