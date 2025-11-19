फर्जी क्लीनिक का खेल! गलत डिलीवरी से बिगड़ी प्रसूता की हालत, 12 घंटे में नवजात ने तोड़ा दम, डीएम तक पहुंचा मामला

पीड़ित के मुताबिक डॉक्टर गोस्वामी बार-बार उन्हें यह कहकर बहलाते थे कि वे गरीब हैं, इसलिए कम खर्च में डिलीवरी तुला शेरपुर में रहने वाली एक महिला कमलेश से करवा देंगे। डॉक्टर के भरोसे में आकर वह अपनी पत्नी को कमलेश के घर बने अवैध क्लीनिक पर ले गए, जहां कमलेश और उसका पति महेश डिलीवरी कराने का काम करते हैं। डिलीवरी के दौरान गंभीर लापरवाही होने से प्रसूता को अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उसकी हालत नाजुक हो गई। परिजन उसे तत्काल सुमित वर्षा हॉस्पिटल, पीलीभीत बाईपास रोड ले गए, जहां डॉक्टर वर्षा गंगवार ने बड़ी मशक्कत के बाद उसकी जान बचाई। महिला अभी भी आईसीयू में भर्ती है।