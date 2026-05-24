फर्जी दस्तावेजों पर निकालीं लग्जरी कारें, पिता-पुत्र गिरफ्तार, बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से किया गया करोड़ों का खेल

मामले में बैंक कर्मचारी रविंद्र कुमार निश्छल का नाम सामने आने के बाद जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर बिना सत्यापन के इतने बड़े लोन कैसे पास हो गए। शुरुआती जांच में बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपये के फर्जीवाड़े की आशंका जताई जा रही है। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और बेची गई गाड़ियों का रिकॉर्ड खंगाल रही है। अधिकारियों का कहना है कि बैंकिंग नेटवर्क में शामिल अन्य कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में है और जल्द ही बड़े खुलासे हो सकते हैं।