बरेली में बिक रहे नकली अंडे, त्यागी रेस्टोरेंट की कचौड़ी और भटूरे में तेल की जांच, समोसे भी सील

अधिकारियों ने साफ किया कि नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग का फोकस है कि शहरवासियों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। नकली अंडों की शिकायतों के बाद विभाग ने 11 और 12 अप्रैल को शहर के कई इलाकों में जांच अभियान चलाया। जगतपुर गौटिया, एजाज नगर, शहदाना, पुराना शहर, फतेहगंज पूर्वी, फरीदपुर और बहेड़ी में अंडा विक्रेताओं के स्टॉक की जांच की गई।