इंटरनेट शटडाउन का फर्जी आदेश वायरल : SSP ने किया खंडन, बोले सेवाएं नहीं होगी बाधित

सोशल मीडिया पर शनिवार को बरेली में इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने का एक फर्जी आदेश वायरल हो गया। पत्र में उत्तर प्रदेश शासन के गृह सचिव गौरव दयाल के नाम से 48 घंटे के लिए इंटरनेट, व्हाट्सएप और फेसबुक सेवाएं बंद करने की बात कही गई थी। जैसे ही यह आदेश वायरल हुआ, शहर में भ्रम की स्थिति बन गई। less than 1 minute read