खेत पर बैठे किसान की गोली मारकर हत्या, अज्ञात हमलावरों ने किया हमला, जमीनी विवाद या पुरानी रंजिश?, जांच में जुटी पुलिस

बदायूं। उसावां क्षेत्र के वार्ड 4 में बुधवार शाम एक किसान की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या की यह घटना इलाके में एक बार फिर भय और दहशत का माहौल पैदा कर गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं, पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच शुरू कर दी है।