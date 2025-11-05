खेत पर बैठे किसान की गोली मारकर हत्या, अज्ञात हमलावरों ने किया हमला, जमीनी विवाद या पुरानी रंजिश?, जांच में जुटी पुलिस

बदायूं। उसावां क्षेत्र के वार्ड 4 में बुधवार शाम एक किसान की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या की यह घटना इलाके में एक बार फिर भय और दहशत का माहौल पैदा कर गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं, पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच शुरू कर दी है।
मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार शाम लगभग 4.45 बजे 28 वर्षीय अरवेश यादव अपने चाचा के ट्यूबवेल पर बैठे थे। इसी दौरान अचानक अज्ञात हथियारबंद हमलावर वहां पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उन्हें निशाना बनाया। गोली की आवाज सुनते ही आसपास के खेतों में काम कर रहे किसान घटनास्थल की ओर दौड़े। उन्होंने तुरंत अरवेश के परिजनों और पुलिस को सूचित किया।
घटना स्थल पर पहुंचे इंस्पेक्टर वीरपाल सिंह ने तुरंत बल के साथ छानबीन शुरू की। मौके पर पहुंचे मृतक के परिजन चीख-पुकार करते और आंसू बहाते बुरे हालात में दिखाई दिए। उनके रोने-बिलखने से पूरा माहौल गमगीन हो गया। पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठा किए।
पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में यह मामला किसी पुरानी रंजिश या जमीन विवाद से जुड़ा हो सकता है। हालांकि, अभी हर कोण से जांच की जा रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी है। ग्रामीणों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है और इस क्रूर घटना की निंदा की है।
स्थानीय लोग घटना के कारण भयभीत हैं। उन्होंने कहा कि अरवेश यादव अपने काम और परिवार के प्रति समर्पित थे और इस तरह की निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही किसी भी समय हमलावरों को पकड़ने के लिए कार्रवाई की जाएगी।
