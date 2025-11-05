Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

खेत पर बैठे किसान की गोली मारकर हत्या, अज्ञात हमलावरों ने किया हमला, जमीनी विवाद या पुरानी रंजिश?, जांच में जुटी पुलिस

उसावां क्षेत्र के वार्ड 4 में बुधवार शाम एक किसान की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या की यह घटना इलाके में एक बार फिर भय और दहशत का माहौल पैदा कर गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 05, 2025

बदायूं। उसावां क्षेत्र के वार्ड 4 में बुधवार शाम एक किसान की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या की यह घटना इलाके में एक बार फिर भय और दहशत का माहौल पैदा कर गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं, पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार शाम लगभग 4.45 बजे 28 वर्षीय अरवेश यादव अपने चाचा के ट्यूबवेल पर बैठे थे। इसी दौरान अचानक अज्ञात हथियारबंद हमलावर वहां पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उन्हें निशाना बनाया। गोली की आवाज सुनते ही आसपास के खेतों में काम कर रहे किसान घटनास्थल की ओर दौड़े। उन्होंने तुरंत अरवेश के परिजनों और पुलिस को सूचित किया।

घटना स्थल पर पहुंचे इंस्पेक्टर वीरपाल सिंह ने तुरंत बल के साथ छानबीन शुरू की। मौके पर पहुंचे मृतक के परिजन चीख-पुकार करते और आंसू बहाते बुरे हालात में दिखाई दिए। उनके रोने-बिलखने से पूरा माहौल गमगीन हो गया। पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठा किए।

पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में यह मामला किसी पुरानी रंजिश या जमीन विवाद से जुड़ा हो सकता है। हालांकि, अभी हर कोण से जांच की जा रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी है। ग्रामीणों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है और इस क्रूर घटना की निंदा की है।

स्थानीय लोग घटना के कारण भयभीत हैं। उन्होंने कहा कि अरवेश यादव अपने काम और परिवार के प्रति समर्पित थे और इस तरह की निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही किसी भी समय हमलावरों को पकड़ने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Nov 2025 06:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / खेत पर बैठे किसान की गोली मारकर हत्या, अज्ञात हमलावरों ने किया हमला, जमीनी विवाद या पुरानी रंजिश?, जांच में जुटी पुलिस

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हाउस टैक्स भरने की बात पर बेटे हुए बाप के खून के प्यासे… धारदार हथियार से किया हमला, फिर हुआ ये

बरेली

दबिश के दौरान बसपा नेता की छत से गिरकर मौत, परिजनों ने दरोगा पर धक्का देने का लगाया आरोप, जाने मामला

बरेली

सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने के नाम पर करते थे ठगी, जिंदा को ‘मरा’ दिखाकर हड़पे करोड़ों रुपए, चार गिरफ्तार, जाने पूरा मामला

बरेली

झाड़ियों में फेंका नवजात, कुत्तों ने नोच लिया हाथ, ग्रामीण और पुलिस में हड़कंप, जाने फिर क्या हुआ

बरेली

बिकी हुई जमीन का सौदा कर 7 लाख डकारे, एसएसपी तक पहुंचा मामला, तीन पर एफआईआर

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.