गैस एजेंसी दिलाने के नाम पर पिता के दोस्त ने हड़पे 2 लाख, एसएसपी तक पहुंचा मामला, फिर हुआ ये

बरेली। गैस एजेंसी दिलाने का झांसा देकर दो लाख रुपये हड़पने और विरोध करने पर जातिसूचक गालियाँ व जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर किला पुलिस ने आरोपी दंपती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सुभाषनगर के नेकपुर बदायूं मार्ग निवासी गगनदीप सिंह सोनकर ने बताया कि अलखनाथ मंदिर के सामने रहने वाला राजेश कुमार शर्मा उनके पिता का जानकार है और काफी समय से घर आता-जाता रहा है। इसी भरोसे का फायदा उठाते हुए वह 15 सितंबर 2024 को उनके घर पहुंचा और दावा किया कि उसने कई लोगों को पेट्रोल पंप व गैस एजेंसी दिलाई है। वह गगनदीप को भी गैस एजेंसी दिलवा सकता है, जिसमें अच्छी कमाई होगी।
राजेश पर भरोसा कर पिता ने पहले 1 लाख 10 हजार रुपये नकद दिए, जबकि 90 हजार रुपये बैंक खाते से ट्रांसफर किए। इस तरह कुल दो लाख रुपये आरोपी को दे दिए गए। आरोपी ने कहा कि कुल 5 लाख रुपये लगेंगे और 15 दिन में एजेंसी अलॉट हो जाएगी। जब तय समय पर काम नहीं हुआ तो पहले 7 दिसंबर 2024 की तिथि दी गई और फिर बहाने बनाता रहा। आरोपी ने तीन लाख रुपये और मांगने का लिखित नोट भी दिया था।
आरोप है कि 11 सितंबर 2025 को गगनदीप अपने पिता के साथ पैसा और काम की जानकारी लेने आरोपी के घर पहुंचा, तो राजेश भड़क गया। उसने दोनों को धक्का देकर जातिसूचक गालियाँ दीं। गाली-गलौज के बीच आरोपी ने धमकाया कि दोबारा घर आया तो जान से मार देगा। इसी दौरान उसकी पत्नी डंडा लेकर बाहर आई और धमकी देने लगी।
पीड़ित के मुताबिक, जब उसने कानूनी कार्रवाई की बात कही तो आरोपी ने कहा जहाँ शिकायत करनी है कर लो, मेरी ऊपर तक पहुँच है, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। आसपास पूछताछ करने पर कई लोगों ने बताया कि आरोपी पहले भी इसी तरह कई लोगों के पैसे हड़प चुका है।
पीड़ित ने एसएसपी अनुराग आर्य से शिकायत की। निर्देश पर किला थाने में राजेश और उसकी पत्नी के खिलाफ ठगी, धमकी और जातिसूचक टिप्पणियों का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग