Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

गैस एजेंसी दिलाने के नाम पर पिता के दोस्त ने हड़पे 2 लाख, एसएसपी तक पहुंचा मामला, फिर हुआ ये

गैस एजेंसी दिलाने का झांसा देकर दो लाख रुपये हड़पने और विरोध करने पर जातिसूचक गालियाँ व जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर किला पुलिस ने आरोपी दंपती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 11, 2025

बरेली। गैस एजेंसी दिलाने का झांसा देकर दो लाख रुपये हड़पने और विरोध करने पर जातिसूचक गालियाँ व जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर किला पुलिस ने आरोपी दंपती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सुभाषनगर के नेकपुर बदायूं मार्ग निवासी गगनदीप सिंह सोनकर ने बताया कि अलखनाथ मंदिर के सामने रहने वाला राजेश कुमार शर्मा उनके पिता का जानकार है और काफी समय से घर आता-जाता रहा है। इसी भरोसे का फायदा उठाते हुए वह 15 सितंबर 2024 को उनके घर पहुंचा और दावा किया कि उसने कई लोगों को पेट्रोल पंप व गैस एजेंसी दिलाई है। वह गगनदीप को भी गैस एजेंसी दिलवा सकता है, जिसमें अच्छी कमाई होगी।

राजेश पर भरोसा कर पिता ने पहले 1 लाख 10 हजार रुपये नकद दिए, जबकि 90 हजार रुपये बैंक खाते से ट्रांसफर किए। इस तरह कुल दो लाख रुपये आरोपी को दे दिए गए। आरोपी ने कहा कि कुल 5 लाख रुपये लगेंगे और 15 दिन में एजेंसी अलॉट हो जाएगी। जब तय समय पर काम नहीं हुआ तो पहले 7 दिसंबर 2024 की तिथि दी गई और फिर बहाने बनाता रहा। आरोपी ने तीन लाख रुपये और मांगने का लिखित नोट भी दिया था।

आरोप है कि 11 सितंबर 2025 को गगनदीप अपने पिता के साथ पैसा और काम की जानकारी लेने आरोपी के घर पहुंचा, तो राजेश भड़क गया। उसने दोनों को धक्का देकर जातिसूचक गालियाँ दीं। गाली-गलौज के बीच आरोपी ने धमकाया कि दोबारा घर आया तो जान से मार देगा। इसी दौरान उसकी पत्नी डंडा लेकर बाहर आई और धमकी देने लगी।

पीड़ित के मुताबिक, जब उसने कानूनी कार्रवाई की बात कही तो आरोपी ने कहा जहाँ शिकायत करनी है कर लो, मेरी ऊपर तक पहुँच है, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। आसपास पूछताछ करने पर कई लोगों ने बताया कि आरोपी पहले भी इसी तरह कई लोगों के पैसे हड़प चुका है।

पीड़ित ने एसएसपी अनुराग आर्य से शिकायत की। निर्देश पर किला थाने में राजेश और उसकी पत्नी के खिलाफ ठगी, धमकी और जातिसूचक टिप्पणियों का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 12:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / गैस एजेंसी दिलाने के नाम पर पिता के दोस्त ने हड़पे 2 लाख, एसएसपी तक पहुंचा मामला, फिर हुआ ये

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: अमित शाह के आवास पर चल रही बड़ी बैठक, चीफ जस्टिस बोले- हमें उम्मीद है कि…

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गाजियाबाद की महिला से दुष्कर्म, झूठा विवाह, कुंडरा कोठी चौकी प्रभारी निलंबित

बरेली

डॉ. अमीद बने जूडो एसोसिएशन के चेयरमैन, डॉ. सबीन ब्रांड एंबेसडर

बरेली

मुख्यमंत्री के दौरे से पहले कन्वेंशन सेंटर निर्माण में लापरवाही पर सत्य सांई बिल्डर पर 10 लाख का जुर्माना, होगी ब्लैकलिस्ट

बरेली

राजश्री मेडिकल कॉलेज: कर्ज चुकाने के लिए एमबीबीएस छात्र ने दोस्त को किया किडनैप, चलती कार में घंटों बंधक बनाकर मांगी 50 लाख फिरौती

बरेली

तीन दिन चला बरेली पुलिस का ‘शोर कंट्रोल’ ऑपरेशन… धार्मिक स्थलों से उतारे 413 अवैध लाउडस्पीकर, 24 मुकदमे दर्ज

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.