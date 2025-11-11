गैस एजेंसी दिलाने के नाम पर पिता के दोस्त ने हड़पे 2 लाख, एसएसपी तक पहुंचा मामला, फिर हुआ ये

राजेश पर भरोसा कर पिता ने पहले 1 लाख 10 हजार रुपये नकद दिए, जबकि 90 हजार रुपये बैंक खाते से ट्रांसफर किए। इस तरह कुल दो लाख रुपये आरोपी को दे दिए गए। आरोपी ने कहा कि कुल 5 लाख रुपये लगेंगे और 15 दिन में एजेंसी अलॉट हो जाएगी। जब तय समय पर काम नहीं हुआ तो पहले 7 दिसंबर 2024 की तिथि दी गई और फिर बहाने बनाता रहा। आरोपी ने तीन लाख रुपये और मांगने का लिखित नोट भी दिया था।