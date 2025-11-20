विधवा भाभी से हुई मोहब्बत… अब शादी को अड़ी, इंकार करते ही युवक को दी झूठे मुकदमे और मरवाने की धमकी

मनोज के मुताबिक उसके तहेरे भाई का दो माह पहले निधन हो गया था। इसके बाद भाई की पत्नी मीरा से उसकी बातचीत बढ़ती गई और दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। इस बीच मनोज के परिवार ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी, जिसकी तारीख भी दो महीने बाद की है। यही बात मीरा को नागवार गुजरी और उसने मनोज पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। आरोप है कि महिला ने धमकी दी कि यदि मनोज ने दूसरी जगह शादी की तो वह झूठा मुकदमा लिखवाकर उसे जेल भिजवा देगी।