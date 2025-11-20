विधवा भाभी से हुई मोहब्बत… अब शादी को अड़ी, इंकार करते ही युवक को दी झूठे मुकदमे और मरवाने की धमकी

बरेली। बारादरी इलाके में रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। गंगापुर निवासी युवक मनोज ने अपनी विधवा भाभी पर शादी का दबाव बनाने, धमकाने और मारपीट कर कीमती जेवर लूटने का आरोप लगाते हुए बारादरी थाना पुलिस व एसएसपी कार्यालय में शिकायती पत्र दिया है। युवक का कहना है कि उसके भाई की मौत के बाद भाभी से नजदीकियां बढ़ीं, लेकिन अब यह रिश्ता उसके लिए जान का खतरा बन गया है।
मनोज के मुताबिक उसके तहेरे भाई का दो माह पहले निधन हो गया था। इसके बाद भाई की पत्नी मीरा से उसकी बातचीत बढ़ती गई और दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। इस बीच मनोज के परिवार ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी, जिसकी तारीख भी दो महीने बाद की है। यही बात मीरा को नागवार गुजरी और उसने मनोज पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। आरोप है कि महिला ने धमकी दी कि यदि मनोज ने दूसरी जगह शादी की तो वह झूठा मुकदमा लिखवाकर उसे जेल भिजवा देगी।
पीड़ित ने बताया कि बुधवार सुबह मीरा ने उसे अपने घर बुलाकर मारपीट की और सोने की चेन व अंगूठी लूट ली। मनोज का कहना है कि महिला के प्रेमी भी उसे फोन करके जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इससे वह और उसका परिवार दहशत में है।
घटना के बाद मनोज ने बारादरी थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। लेकिन खुद को असुरक्षित महसूस करते हुए वह गुरुवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचा और सुरक्षा उपलब्ध कराने की गुहार लगाई। पुलिस का कहना है कि युवक की शिकायत मिल गई है। जांच की जा रही है, तथ्य सही पाए जाने पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
