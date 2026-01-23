महिला इवेंट मैनेजर की अपहरण के बाद हत्या, जंगल में 5 फीट गहरा गड्ढा खोदकर दफनाया शव, 11 दिन में खुली परतें

मृतक पूजा का फाइल फोटो
बरेली। थाना बारादरी क्षेत्र के दुर्गा नगर निवासी 30 वर्षीय इवेंट मैनेजर पूजा राणा की हत्या का पुलिस ने 11 दिन बाद खुलासा कर दिया है। आरोप है कि रिठौरा निवासी उसके पार्टनर ने लेनदेन के विवाद में मफलर से गला घोंटकर हत्या की और शव को रिठौरा के जंगल में करीब पांच फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार पूजा राणा शादी-ब्याह और पार्टियों में इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी। इसी काम में रिठौरा निवासी विमल उसका पार्टनर था। 12 जनवरी की दोपहर पूजा घर से आरोपी से हिसाब-किताब करने के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों की शिकायत पर बारादरी थाने में गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस ने तलाश शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस ने इलाके के कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें पूजा घटना वाले दिन एक युवक के साथ नजर आई। शक के आधार पर पुलिस ने विमल को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ में आरोपी टूट गया और उसने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बताया कि पैसों के लेनदेन को लेकर दोनों में विवाद हो गया था। गुस्से में आकर उसने मफलर से पूजा का गला घोंट दिया और बाद में केसीएमटी कॉलेज के पास एक सुनसान खेत में गड्ढा खोदकर शव दफना दिया।
मृतका के पिता प्रेम सिंह राणा का आरोप है कि उनकी बेटी स्कूटी, तीन अंगूठी, दो चेन, पेंडल और कुंडल पहने हुए थी, जो गायब हैं। उनका कहना है कि लूट के इरादे से ही हत्या की साजिश रची गई। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव के साथ स्कूटी भी बरामद कर ली है।
पूजा की मां महेंद्री देवी और पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग से भी जुड़ा हो सकता है। एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि आरोपी युवती को पहले से जानता था और पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और यह भी जांच की जा रही है कि इस हत्याकांड में कोई और तो शामिल नहीं था।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग