महिला इवेंट मैनेजर की अपहरण के बाद हत्या, जंगल में 5 फीट गहरा गड्ढा खोदकर दफनाया शव, 11 दिन में खुली परतें

जांच के दौरान पुलिस ने इलाके के कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें पूजा घटना वाले दिन एक युवक के साथ नजर आई। शक के आधार पर पुलिस ने विमल को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ में आरोपी टूट गया और उसने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बताया कि पैसों के लेनदेन को लेकर दोनों में विवाद हो गया था। गुस्से में आकर उसने मफलर से पूजा का गला घोंट दिया और बाद में केसीएमटी कॉलेज के पास एक सुनसान खेत में गड्ढा खोदकर शव दफना दिया।