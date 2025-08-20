Patrika LogoSwitch to English

बरेली

गोपाल दत्ता हॉस्पिटल के डॉक्टर पर धोखाधड़ी की एफआईआर, पार्टनर से कर डाली 43.50 लाख की हेराफेरी

शहर के गोपाल दत्ता हॉस्पिटल के मालिक डॉ. गोपाल दत्ता और उनकी पत्नी डॉ. मीनाक्षी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि दोनों ने अपनी साझेदारी वाली दवा फर्म से 43 लाख 50 हजार रुपये की हेराफेरी की ।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 20, 2025

गोपाल दत्ता हॉस्पिटल

बरेली। शहर के गोपाल दत्ता हॉस्पिटल के मालिक डॉ. गोपाल दत्ता और उनकी पत्नी डॉ. मीनाक्षी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि दोनों ने अपनी साझेदारी वाली दवा फर्म से 43 लाख 50 हजार रुपये की हेराफेरी की । पीड़ित पार्टनर डॉ. कमल शर्मा ने शिकायत में कहा कि जब उन्होंने रकम निकालने का विरोध किया, तो उन्हें धमकियां दी गईं।

फर्म की हिस्सेदारी और हेराफेरी

कोतवाली क्षेत्र की बिजनेस रेजीडेंसी कॉलोनी निवासी फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. कमल शर्मा ने बताया कि वे मीनाक्षी मेडिकोज नाम की फर्म में पार्टनर हैं। इस फर्म में डॉ. मीनाक्षी दत्ता की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है। आरोप है कि दंपती ने तीन अलग-अलग किस्तों में कुल 43.50 लाख रुपये फर्म के खाते से निकाल लिए और विरोध करने पर साफ कह दिया. पैसा हमने अपने लिए निकाला है, तुझे जो करना है कर ले।

धमकी और दबंगई के आरोप

डॉ. शर्मा का कहना है कि रकम पर सवाल उठाने पर दंपती ने गाली-गलौज कर धमकी दी। उनका आरोप है कि यह रकम फर्म के कारोबार की थी, जिसे निजी स्वार्थ में खर्च कर लिया गया।

एसएसपी के आदेश पर केस दर्ज

शिकायत सीधे एसएसपी अनुराग आर्य को दी गई, जिन्होंने तुरंत मामले को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस ने धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

20 Aug 2025 02:09 pm

