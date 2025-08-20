गोपाल दत्ता हॉस्पिटल के डॉक्टर पर धोखाधड़ी की एफआईआर, पार्टनर से कर डाली 43.50 लाख की हेराफेरी

कोतवाली क्षेत्र की बिजनेस रेजीडेंसी कॉलोनी निवासी फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. कमल शर्मा ने बताया कि वे मीनाक्षी मेडिकोज नाम की फर्म में पार्टनर हैं। इस फर्म में डॉ. मीनाक्षी दत्ता की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है। आरोप है कि दंपती ने तीन अलग-अलग किस्तों में कुल 43.50 लाख रुपये फर्म के खाते से निकाल लिए और विरोध करने पर साफ कह दिया. पैसा हमने अपने लिए निकाला है, तुझे जो करना है कर ले।