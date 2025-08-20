कत्था फैक्ट्री और बैंक ऑफ बड़ौदा में लगी आग, मची अफरा-तफरी, फायर ब्रिगेड की सतर्कता से टला बड़ा हादसा

मंगलवार रात करीब आठ बजे नैनीताल रोड पर द इंडिया वुड प्रोडक्ट प्रा. लि. कत्था फैक्ट्री से धुआं उठता देख लोगों ने फायर ब्रिगेड को खबर दी। देखते ही देखते आग टीनशेड में रखे गत्तों के डिब्बों तक पहुंच गई और लपटें तेज हो गईं। सूचना मिलते ही सिविल लाइंस, शाहजहांपुर और परसाखेड़ा से फायर यूनिटें मौके पर पहुंचीं। टीम ने करीब तीन मोटर फायर इंजनों से पंपिंग कर घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय पर कार्रवाई से आग दूसरे शेड और वहां रखे कत्थे की पेटियों तक नहीं पहुंची। सौभाग्य से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।