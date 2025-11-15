गोलीबारी, दहशत और दबंगई, भाजपा मंत्री के रिश्तेदारों पर SSP ने कसा शिकंजा, तीन पर लगाया गुंडा एक्ट

बरेली। शहर में बढ़ते अपराध पर नकेल कसने के लिए एसएसपी अनुराग आर्य ने सख्त कदम उठाते हुए बारादरी थाना क्षेत्र के कुख्यात चेहरों पर बड़ी कार्रवाई कर दी है। उत्तराखंड की भाजपा कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के रिश्तेदार और भाजपा नेता पप्पू गिरधारी के भतीजे आकाश उर्फ टिंकू राठौर और भाई सौरभ राठौर और माफिया अशरफ के साले सद्दाम के करीबी मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। तीनों के खिलाफ कार्रवाई की फाइल तैयार कर पुलिस ने एसएसपी कार्यालय भेज दी है।