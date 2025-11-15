गोलीबारी, दहशत और दबंगई, भाजपा मंत्री के रिश्तेदारों पर SSP ने कसा शिकंजा, तीन पर लगाया गुंडा एक्ट

सौरभ राठौर और आकाश उर्फ टिंकू राठौर
बरेली। शहर में बढ़ते अपराध पर नकेल कसने के लिए एसएसपी अनुराग आर्य ने सख्त कदम उठाते हुए बारादरी थाना क्षेत्र के कुख्यात चेहरों पर बड़ी कार्रवाई कर दी है। उत्तराखंड की भाजपा कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के रिश्तेदार और भाजपा नेता पप्पू गिरधारी के भतीजे आकाश उर्फ टिंकू राठौर और भाई सौरभ राठौर और माफिया अशरफ के साले सद्दाम के करीबी मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। तीनों के खिलाफ कार्रवाई की फाइल तैयार कर पुलिस ने एसएसपी कार्यालय भेज दी है।
बारादरी पुलिस के मुताबिक टिंकू राठौर पर जानलेवा हमला और बलवा जैसे पांच गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। सौरभ राठौर का भी आपराधिक इतिहास कम नहीं है। दोनों पर इलाके में दहशत फैलाने और दबंगई के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। पुलिस का कहना है कि शिकायतों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, जिसके बाद एसएसपी ने सख्ती का निर्देश दिया।
यह पूरा प्रकरण आठ दिसंबर 2024 को जोगी नवादा की चावल मंडी में हुई गोलीबारी के बाद सामने आया। उस दिन अचानक गोलियां तड़तड़ाने से इलाका दहल गया था। अधिवक्ता रीना सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उनके परिवार से सौरभ राठौर की पुरानी रंजिश चली आ रही है। घटना वाले दिन उनके पति लखन सिंह स्कूटी से घर लौट रहे थे, तभी आरोपियों ने घेरकर हमला बोल दिया।
बीच-बचाव के लिए पहुंचे सूरजभान, प्रेमपाल और दरबारी लाल पर भी बेरहमी से हमला किया गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। एसएसपी अनुराग आर्य कहना है कि गुंडा एक्ट की यह कार्रवाई समाज विरोधी तत्वों पर कड़ा संदेश देने के लिए की गई है, जिससे क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।
बारादरी पुलिस ने माफिया अशरफ के साले सद्दाम के करीबी लल्ला गद्दी पर भी शिकंजा कसा है। पुलिस की मानें तो लल्ला गद्दी का संपर्क अपराधियों से लगातार बना रहता था और उसकी गतिविधियां कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बनती जा रही थीं। लल्ला गद्दी पर भी गुंडा एक्ट के कार्रवाई की गई है। पुलिस अपनी चलानी रिपोर्ट अब डीएम को भेजेगी । इसके बाद डीएम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद गुंडा एक्ट के सभी आरोपियों को जिला बदर भी किया जा सकता है।
