बरेली के पांच ब्लॉक स्वास्थ्य सूचकांकों में फेल, डीएम बोले– जमीनी स्तर पर काम करें अफसर, वरना होगी कार्रवाई

बरसात के मौसम में मलेरिया का खतरा बढ़ने पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि फील्ड में निरीक्षण तेज किए जाएं और समय रहते रोकथाम के कदम उठाए जाएं। बैठक में खास जोर टीकाकरण पर रहा। डीएम ने कहा कि जिन परिवारों ने अब तक टीकाकरण नहीं कराया है, उन्हें चिह्नित करके घर-घर जाकर समझाया जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित टीमें स्थानीय स्तर पर बैठक करें और लोगों को जागरूक कर अभियान को गति दें।