बरेली के पांच ब्लॉक स्वास्थ्य सूचकांकों में फेल, डीएम बोले– जमीनी स्तर पर काम करें अफसर, वरना होगी कार्रवाई

बरेली। जिले में मलेरिया और अन्य बीमारियों पर काबू पाने के लिए अब अफसरों को जमीन पर उतरना होगा। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में हुई स्वास्थ्य समिति की बैठक में डीएम ने साफ कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
समीक्षा के दौरान पता चला कि बरेली नगरी, भोजीपुरा, नवाबगंज, भदपुरा और बहेड़ी ब्लॉक कई स्वास्थ्य सूचकांकों में पीछे हैं। इस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए जिम्मेदारों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के 15 अलग-अलग इंडीकेटर हैं जिनसे रैंकिंग तय होती है, लेकिन कई ब्लॉक उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे।
बरसात के मौसम में मलेरिया का खतरा बढ़ने पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि फील्ड में निरीक्षण तेज किए जाएं और समय रहते रोकथाम के कदम उठाए जाएं। बैठक में खास जोर टीकाकरण पर रहा। डीएम ने कहा कि जिन परिवारों ने अब तक टीकाकरण नहीं कराया है, उन्हें चिह्नित करके घर-घर जाकर समझाया जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित टीमें स्थानीय स्तर पर बैठक करें और लोगों को जागरूक कर अभियान को गति दें।
बैठक में जननी सुरक्षा योजना, नवजात शिशुओं की विजिट, मातृ मृत्यु दर, गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड, आशाओं का भुगतान और एएनसी रजिस्ट्रेशन की प्रगति भी परखी गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी देवयानी, सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह समेत सभी एमओआईसी और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।