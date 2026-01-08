8 जनवरी 2026,

बरेली

कोहरे का कहर… यूपी के इस जिले में भीषण सड़क हादसा, पिता-दो बेटों समेत पांच की मौत, परिवारों में मचा कोहराम

गुरुवार सुबह घने कोहरे के चलते दो अलग-अलग जगहों पर भीषण सड़क हादसे हो गए। इन हादसों में पिता और उसके दो बेटों समेत पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसों के बाद दोनों ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गए।

Avanish Pandey

Jan 08, 2026

बरेली। गुरुवार सुबह घने कोहरे के चलते दो अलग-अलग जगहों पर भीषण सड़क हादसे हो गए। इन हादसों में पिता और उसके दो बेटों समेत पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसों के बाद दोनों ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गए।

पहला हादसा थाना देवरनिया क्षेत्र के गुडवर गांव के पास हुआ। गांव इटौआ निवासी 55 वर्षीय पप्पू अपने दोनों बेटों विशाल (15) और विवेक (20) के साथ बाइक से मजदूरी करने किच्छा जा रहे थे। सुबह करीब छह बजे पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

मौके पर ही गई पिता-पुत्रों की जान

टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ट्रक चालक हादसे के बाद वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। हादसे की खबर मिलते ही पप्पू के परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी शीला का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों के अनुसार पप्पू मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे और उनके छह बच्चे हैं। इस दर्दनाक हादसे से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

रिठौरा में ई-रिक्शा को ट्रक ने कुचला

दूसरा हादसा रिठौरा क्षेत्र में राजश्री पेट्रोल पंप के पास हाईवे पर हुआ। यहां ट्रक ने सामने से आ रहे ई-रिक्शा को चपेट में ले लिया। ई-रिक्शा ट्रक के नीचे आकर पूरी तरह कुचल गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे में ई-रिक्शा चालक हाशिम और सवार सलीम की मौके पर ही मौत हो गई। ई-रिक्शा में नसरुद्दीन और रहीसद्दीन उर्फ मंझले भी सवार थे, जो गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग भोजीपुरा क्षेत्र के गांव लाडपुर में बोरिंग का काम करने जा रहे थे।

यू-टर्न लेते वक्त हुआ हादसा

स्थानीय लोगों के मुताबिक ट्रक चालक पेट्रोल पंप के पास यू-टर्न ले रहा था। इसी दौरान उसने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी और ट्रक नहीं रोका, जिससे ई-रिक्शा नीचे फंस गया। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से ट्रक हटवाकर घायलों को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह घना कोहरा था और घटनास्थल पर सड़क निर्माण कार्य भी चल रहा है। पुलिस ने दोनों हादसों में शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है और फरार चालकों की तलाश की जा रही है।

