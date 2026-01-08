कोहरे का कहर… यूपी के इस जिले में भीषण सड़क हादसा, पिता-दो बेटों समेत पांच की मौत, परिवारों में मचा कोहराम

स्थानीय लोगों के मुताबिक ट्रक चालक पेट्रोल पंप के पास यू-टर्न ले रहा था। इसी दौरान उसने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी और ट्रक नहीं रोका, जिससे ई-रिक्शा नीचे फंस गया। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से ट्रक हटवाकर घायलों को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह घना कोहरा था और घटनास्थल पर सड़क निर्माण कार्य भी चल रहा है। पुलिस ने दोनों हादसों में शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है और फरार चालकों की तलाश की जा रही है।