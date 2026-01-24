बरेली के पूर्व भाजपा नेता ने फेसबुक पर की युवती से गंदी बात, भाई को दी धमकी, गिरफ्तार

बरेली। सुभाषनगर थाना क्षेत्र के पूर्व भाजपा नेता अमरदीप को फेसबुक पर गाजियाबाद की एक युवती के बारे में अभद्र टिप्पणी करने और उसके भाई को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र के निवासी युवक ने सुभाषनगर पुलिस को दी तहरीर में बताया कि अमरदीप, जो भाजपा अनुसूचित मोर्चा (युवा) बरेली इकाई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, ने उनकी बहन के बारे में फेसबुक पर अभद्र और अपमानजनक कमेंट किए।
जब युवक ने फेसबुक आईडी के जरिए आरोपी का नंबर पता कर उसे कॉल किया, तो अमरदीप ने गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी भी दी। सुभाषनगर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
पूछताछ में अमरदीप ने आरोप स्वीकार किए। उन्होंने बताया कि भाजपा ने उन्हें लगभग एक साल पहले पद से हटा दिया था। उन्होंने अपने कृत्य के लिए माफी भी मांगी और कहा कि अब वे ऐसा नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई जारी है और मामले की जांच अभी चल रही है।
