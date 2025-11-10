Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

पूर्व राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य के बैग पर हाथ साफ, कार का शीशा तोड़ उड़ाए 15 लाख के गहने

लखनऊ-नैनीताल हाईवे पर इज्जतनगर थाना क्षेत्र में बने चस्का रेस्टोरेंट के बाहर रविवार रात शातिरों ने बड़ी टप्पेबाजी को अंजाम दिया। कार का शीशा तोड़कर चोरों ने पूर्व राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य शमीना शफीक के बैग से करीब 15 लाख रुपये के कीमती गहने और 20 हजार रुपये नकद पर हाथ साफ कर दिया।

1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 10, 2025

बरेली। लखनऊ-नैनीताल हाईवे पर इज्जतनगर थाना क्षेत्र में बने चस्का रेस्टोरेंट के बाहर रविवार रात शातिरों ने बड़ी टप्पेबाजी को अंजाम दिया। कार का शीशा तोड़कर चोरों ने पूर्व राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य शमीना शफीक के बैग से करीब 15 लाख रुपये के कीमती गहने और 20 हजार रुपये नकद पर हाथ साफ कर दिया। वारदात का खुलासा होते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए हैं।

जानकारी के मुताबिक, शमीना शफीक परिवार के साथ नैनीताल घूमने गई थीं। वहां से रविवार रात वह सीतापुर लौट रहीं थीं। हाईवे पर इज्जतनगर इलाके में स्थित चस्का रेस्टोरेंट पर परिवार समेत खाना खाने के लिए उन्होंने कार रोकी। शमीना ने बताया कि उन्होंने कार को लॉक कर पार्किंग में खड़ा किया और सभी रेस्टोरेंट के अंदर चले गए।

करीब आधे घंटे बाद जब वे वापस बाहर आए तो उनकी कार का शीशा टूटा हुआ था। अंदर रखा बैग गायब था। बैग में करीब 15 लाख रुपये के कीमती गहने और 20 हजार रुपये नकदी रखी थी। बैग गायब देख उनके होश उड़ गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में कार में जबरन प्रवेश के निशान मिले। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि वारदात को बेहद प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया है। संभावना है कि बदमाशों ने रेस्टोरेंट में पहुंचने से पहले ही कार को ट्रैक किया हो या पार्किंग में निगरानी रखी हो।

पुलिस फिंगरप्रिंट समेत अन्य तकनीकी साक्ष्यों के जरिए आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं, हाईवे पर हुई इस बड़ी वारदात से यात्रियों और स्थानीय लोगों में दहशत है। लोग पुलिस गश्त पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

crime news

patrika news in hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Nov 2025 02:09 pm

Published on:

10 Nov 2025 02:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / पूर्व राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य के बैग पर हाथ साफ, कार का शीशा तोड़ उड़ाए 15 लाख के गहने

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नए कॉलेज खोलने की कवायद तेज़ : 15 दिसंबर तक करें आवेदन,रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने जारी की समय-सारिणी

बरेली

डीएम ने गौशाला का किया निरीक्षण, गोवंश के लिए चारा-पानी और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर दिए कड़े निर्देश

बरेली

टीटीई ने दिखाई इंसानियत और ईमानदारी, ट्रेन में मिला महिला का खोया पर्स लौटाया

बरेली

हेलमेट-सीट बेल्ट जीवन रक्षा कवच: एडीजी बोले, पुलिस जनता मिलकर बनाएं सुरक्षित बरेली, सड़क सुरक्षा कानून नहीं, नैतिक जिम्मेदारी है

बरेली

पंचायत चुनाव की तैयारियों पर फोकस, डीएम बोले- मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव, लापरवाही नहीं होगी बर्दाशत

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.