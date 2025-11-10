पूर्व राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य के बैग पर हाथ साफ, कार का शीशा तोड़ उड़ाए 15 लाख के गहने

बरेली। लखनऊ-नैनीताल हाईवे पर इज्जतनगर थाना क्षेत्र में बने चस्का रेस्टोरेंट के बाहर रविवार रात शातिरों ने बड़ी टप्पेबाजी को अंजाम दिया। कार का शीशा तोड़कर चोरों ने पूर्व राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य शमीना शफीक के बैग से करीब 15 लाख रुपये के कीमती गहने और 20 हजार रुपये नकद पर हाथ साफ कर दिया। वारदात का खुलासा होते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए हैं।