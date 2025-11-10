पूर्व राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य के बैग पर हाथ साफ, कार का शीशा तोड़ उड़ाए 15 लाख के गहने

बरेली। लखनऊ-नैनीताल हाईवे पर इज्जतनगर थाना क्षेत्र में बने चस्का रेस्टोरेंट के बाहर रविवार रात शातिरों ने बड़ी टप्पेबाजी को अंजाम दिया। कार का शीशा तोड़कर चोरों ने पूर्व राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य शमीना शफीक के बैग से करीब 15 लाख रुपये के कीमती गहने और 20 हजार रुपये नकद पर हाथ साफ कर दिया। वारदात का खुलासा होते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक, शमीना शफीक परिवार के साथ नैनीताल घूमने गई थीं। वहां से रविवार रात वह सीतापुर लौट रहीं थीं। हाईवे पर इज्जतनगर इलाके में स्थित चस्का रेस्टोरेंट पर परिवार समेत खाना खाने के लिए उन्होंने कार रोकी। शमीना ने बताया कि उन्होंने कार को लॉक कर पार्किंग में खड़ा किया और सभी रेस्टोरेंट के अंदर चले गए।
करीब आधे घंटे बाद जब वे वापस बाहर आए तो उनकी कार का शीशा टूटा हुआ था। अंदर रखा बैग गायब था। बैग में करीब 15 लाख रुपये के कीमती गहने और 20 हजार रुपये नकदी रखी थी। बैग गायब देख उनके होश उड़ गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।
सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में कार में जबरन प्रवेश के निशान मिले। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि वारदात को बेहद प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया है। संभावना है कि बदमाशों ने रेस्टोरेंट में पहुंचने से पहले ही कार को ट्रैक किया हो या पार्किंग में निगरानी रखी हो।
पुलिस फिंगरप्रिंट समेत अन्य तकनीकी साक्ष्यों के जरिए आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं, हाईवे पर हुई इस बड़ी वारदात से यात्रियों और स्थानीय लोगों में दहशत है। लोग पुलिस गश्त पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग