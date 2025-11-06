Patrika LogoSwitch to English

बरेली

ऑनलाइन ट्रेडिंग में दोगुना मुनाफे का झांसा देकर ठगों ने लगाई 3.70 लाख की चपत, ऐसे हुआ ठगी का खुलासा

साइबर ठगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश कर दोगुना मुनाफा दिलाने का लालच देकर एक युवक को जाल में फंसा लिया। ठगों ने धीरे-धीरे विश्वास जीतकर उसके दो बैंक खातों से करीब साढ़े तीन लाख रुपये निकाल लिए। जब मुनाफे की जगह खातों से रकम गायब दिखी तो युवक के होश उड़ गए।

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 06, 2025

बरेली। साइबर ठगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश कर दोगुना मुनाफा दिलाने का लालच देकर एक युवक को जाल में फंसा लिया। ठगों ने धीरे-धीरे विश्वास जीतकर उसके दो बैंक खातों से करीब साढ़े तीन लाख रुपये निकाल लिए। जब मुनाफे की जगह खातों से रकम गायब दिखी तो युवक के होश उड़ गए। आखिरकार उसने बारादरी थाने का दरवाजा खटखटाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक, ग्रीन पार्क निवासी अविनाश चन्द्रा ने बताया कि उसे जुलाई 2025 की शुरुआत में खुद को बीआई फाइनेंस कंपनी का प्रतिनिधि बताने वाले व्यक्ति का फोन आया। कॉल करने वाले ने कहा कि उनकी कंपनी ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश कर कम समय में अच्छा मुनाफा दिलाती है। शुरुआत में कुछ लिंक और डेमो दिखाकर ठगों ने भरोसा जीत लिया। इसके बाद उन्होंने 5 से 10 जुलाई के बीच चरणबद्ध तरीके से अविनाश से रकम जमा कराने के नाम पर उसके दो बैंक खातों से करीब 3 लाख 70 हजार रुपये निकलवा लिए।

पीड़ित अविनाश के मुताबिक, जब उसने कंपनी से रिटर्न की मांग की तो ठगों ने आश्वासन दिया कि रकम अगले 24 घंटे में ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन जब कई दिनों तक कोई भुगतान नहीं हुआ और संपर्क भी टूट गया तो उसे धोखाधड़ी का शक हुआ। बैंक से जानकारी करने पर पता चला कि 1,58,698 रुपये तो होल्ड कर लिए गए हैं, जबकि बाकी 2,11,301 रुपये का कोई पता नहीं है। घटना का एहसास होते ही अविनाश ने बारादरी थाने में जाकर तहरीर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Published on:

06 Nov 2025 02:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / ऑनलाइन ट्रेडिंग में दोगुना मुनाफे का झांसा देकर ठगों ने लगाई 3.70 लाख की चपत, ऐसे हुआ ठगी का खुलासा

