ऑनलाइन ट्रेडिंग में दोगुना मुनाफे का झांसा देकर ठगों ने लगाई 3.70 लाख की चपत, ऐसे हुआ ठगी का खुलासा

जानकारी के मुताबिक, ग्रीन पार्क निवासी अविनाश चन्द्रा ने बताया कि उसे जुलाई 2025 की शुरुआत में खुद को बीआई फाइनेंस कंपनी का प्रतिनिधि बताने वाले व्यक्ति का फोन आया। कॉल करने वाले ने कहा कि उनकी कंपनी ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश कर कम समय में अच्छा मुनाफा दिलाती है। शुरुआत में कुछ लिंक और डेमो दिखाकर ठगों ने भरोसा जीत लिया। इसके बाद उन्होंने 5 से 10 जुलाई के बीच चरणबद्ध तरीके से अविनाश से रकम जमा कराने के नाम पर उसके दो बैंक खातों से करीब 3 लाख 70 हजार रुपये निकलवा लिए।